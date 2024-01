São Bernardo prepara seletiva para angariar promessas da natação

Em incentivo à prática esportiva e desenvolvimento de modalidades no município, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, organiza seletiva para angariar promessas da natação. A ação está marcada para ocorrer neste sábado (27/01), às 9h, na piscina do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Gentil Antiqueira (Rua Francisco Alves, 460), na Paulicéia, com o objetivo principal de buscar novos talentos para compor a equipe da cidade.

A etapa da seletiva, desenvolvida pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, é voltada a jovens nascidos entre 2011 e 2017. A expectativa estimada de público para a disputa é que entre 50 e 100 crianças e adolescentes compareçam à atividade. A participação é aberta ao público em geral, direcionado a qualquer pessoa que queira praticar natação e esteja dentro dos critérios do evento. O número de aprovados depende do nível técnico da apresentação.

“A atividade é mais uma prova do estimulo a cada modalidade de esporte em São Bernardo. Com essa etapa finalizada, faremos um novo encaminhamento das equipes de rendimento e alto rendimento da cidade. A proposta tem como grande meta gerar novas oportunidades para que jovens nesta faixa etária possam integrar a equipe da cidade”, salientou o secretário municipal de Esportes e Lazer em exercício, Sérgio Pasin.

Para participar do processo seletivo, é obrigatório levar documento com foto, uso de touca de natação, comparecer com trajes adequados para a modalidade e saber nadar pelo menos três estilos, como crawl, borboleta, peito e costas.

O Crec Paulicéia acolhe a equipe de base de São Bernardo, comandada por técnicos especializados. No geral, são crianças e jovens de 8 a 12 anos que estão no primeiro estágio de treinamento esportivo da natação, sendo capacitados para nadar diferentes estilos e participarem de competições regionais.

MARATONA AQUÁTICA – Dentro da natação, só que em águas abertas, a cidade de São Bernardo sedia no domingo (28/01) a abertura do Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas. Será a 1ª etapa do evento de dimensão estadual, com prova marcada a partir das 7h30 para o Parque Municipal Estoril, situado na Rua Portugal, 1100, com a Via Anchieta Km 29 – região do Riacho Grande -, entre as distâncias curta (800m), média (2 km) e longa (4 km).

Aliando competitividade e emoção, a atividade tende a se encerrar por volta das 13h30. A ação é realizada pela Associação Aquática, com apoio da Prefeitura de São Bernardo. Cabe frisar que a maratona aquática é uma modalidade olímpica, no caso registrando 10km de percurso, e tem entre os focos testar a resistência dos nadadores.

A próxima etapa do calendário do circuito paulista ocorrerá em São Sebastião, no dia 25 de fevereiro.