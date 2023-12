São Bernardo inicia obras do novo CAPS AD Infantojuvenil Alves Dias

A Prefeitura de São Bernardo iniciou, nesta segunda-feira (04/12), as obras do novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Álcool e Drogas (AD) Infantojuvenil Alves Dias, localizado na Rua José Dias Donadelli, S/N, próximo ao nº 40. A ordem de Serviço para implantação da futura unidade foi assinada pelo prefeito Orlando Morando, em cerimônia com a presença do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, demais secretários municipais, vereadores e moradores da região.

O novo equipamento será exclusivo para tratamento destas patologias para este público. Atualmente, o serviço é ofertado em prédio dividido com o CAPS Infantojuvenil, que também trata de outros transtornos. Com a divisão e a ampliação das duas infraestruturas, os pacientes terão mais conforto e mais qualidade no atendimento e no tratamento.

De acordo com o chefe do Executivo, este será o 5º CAPS entregue pela administração, antes já efetivados foram CAPS Rudge Ramos, Silvina, Farina, além da unidade Adulto Alves Dias, em construção em terreno ao lado. O investimento para a realização dos serviços do novo caps será de aproximadamente R$ 9 milhões. “Cuidar da saúde mental de nossa população é fundamental na nossa gestão”, destacou Morando.

CARATERÍSTICAS DO ATENDIMENTO – O CAPS III Álcool e Outras Drogas Infantojuvenil atende crianças e adolescentes com histórico de uso de substâncias psicoativas, prevenindo e diminuindo os agravos de saúde e sociais resultantes do uso de drogas. também oferta atendimento e orientação aos familiares e trabalha em constante cooperação com o judiciário, a assistência social, a educação e outros órgãos de proteção à infância.

ESTRUTURA – O novo equipamento terá 1.612 m², dividido em dois pavimentos, mais subsolo com estacionamento e quadra esportiva. No térreo, serão seis consultórios, cinco dormitórios, refeitório e espaço de convivência. O segundo andar abrigará toda a área administrativa. Todo o prédio foi desenhado para ser acessível também para pessoas com mobilidade reduzida ou nula. A previsão de entrega é de 12 meses.