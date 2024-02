São Bernardo inicia ano letivo de 2024 com uniforme e material entregues

Início de mais um ano letivo na rede municipal de ensino de São Bernardo nesta segunda-feira (5/2). E, como de costume, as 219 unidades escolares estão preparadas para receber os cerca de 80 mil estudantes e 10 mil profissionais da educação. Além dos kits de uniforme e material escolar, entregues em reunião com pais e familiares no último sábado (3/2), a Prefeitura mantém o padrão de qualidade para 2024, com merenda nutritiva e cardápio distribuído aos pais, tecnologia, manutenção dos prédios e presença da Guarda Civil Municipal para garantir a segurança de todos.

O prefeito Orlando Morando fez questão de dar boas-vindas aos estudantes matriculados na EMEB Maria Therezinha Besana, na região do Baeta Neves. “Faço questão de acompanhar, todos os anos, o primeiro dia de aula da nossa rede municipal. É uma forma de desejar um bom ano letivo a todos e, também, de conferir de perto toda a estrutura que preparamos para garantir a qualidade do ensino de São Bernardo. Não poupamos investimentos na educação, porque entendemos a importância de um aprendizado de ponta para o futuro dessas crianças”, diz.

Secretária da Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini lembra que somente nos kits de uniforme e material escolar para 2024 foram investidos R$ 16,6 milhões. “Essa transformação na educação municipal de São Bernardo vem sendo feita desde 2017. É uma alegria ver a animação das crianças e das equipes das unidades escolares para mais um ano de muito aprendizado e experiências”, complementa.

UNIFORME E MATERIAL – A distribuição dos uniformes e materiais escolares aos cerca de 80 mil alunos da rede municipal de ensino foi realizada no último sábado (3/2). O kit de uniforme é composto por duas bermudas, duas calças, três camisetas de manga curta e duas de manga longa, uma jaqueta, três pares de meia, além de uma mochila e um squeeze de água (a partir da pré-escola).

Já os kits de material escolar são preparados conforme a etapa de ensino. Na Educação Infantil, é entregue agenda escolar, cadernos de desenho, apontadores, borrachas brancas, canetinha hidrográfica, colas brancas líquidas, giz de cera grosso, massas de modelar, pincel, tesoura de ponta arredondada e guache. Para o Ensino Fundamental I, os alunos recebem cadernos brochurão, caderno de desenho, régua plástica 30 cm, lápis de cor, lápis grafite, canetas esferográficas azuis, apontadores, borrachas brancas, colas brancas líquidas, giz de cera grosso, guaches. Os kits do Fundamental II e EJA contam com cadernos universitários, caderno de desenho, régua plástica 30 cm, lápis de cor, lápis grafite de resina termoplástica e canetas esferográficas.

PRESENÇA DA GCM – Para este ano letivo de 2024, também está mantida a presença de profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM) nas unidades escolares. A ação é desenvolvida por meio do pagamento de Diária Especial de Segurança Escolar (Dese) aos profissionais da GCM. A Dese garante rendimento líquido de até R$ 3.165 por mês aos guardas.

TECNOLOGIA – Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo já investiu mais de R$ 143 milhões no Programa Escola Conectada. Além da entrega de chromebooks aos estudantes do Ensino Fundamental, também já foram disponibilizados chromebooks aos professores e notebooks às equipes gestoras das unidades escolares, adquiridos desktops para os laboratórios de informática, bibliotecas interativas das unidades de ensino e áreas administrativas da Secretaria da Educação, sistemas de som, telas interativas, smartTvs, além de equipamentos e infraestrutura para a rede lógica das unidades escolares.

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES – Desde 2020, a Prefeitura vem investindo na revitalização dos prédios escolares por meio do Programa Escola Mais Bonita, com obras que incluem desde consertos de infiltração, vazamento, pintura, revisão elétrica, substituição de para-raio, reparos e adequações estruturais diversas. No caso das intervenções de manutenção e conservação nas unidades de ensino, a Prefeitura mantém, desde 2017, o Programa Escola Linda, que destina R$ 34 mil por escola às APMs para compra e contratação de serviços autorizados pela comunidade escolar.