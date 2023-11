São Bernardo ganha reforço na segurança com reinauguração da 4ª Cia do 6º Batalhão da PM

A segurança de São Bernardo ganhou importante reforço nesta quinta-feira (30/11) com a reinauguração da 4ª Cia do 6º Batalhão da PM, no bairro Baeta Neves. Implantado em imóvel cedido pelo município, o espaço passou por obras de revitalização para garantir melhores condições de trabalho aos agentes de segurança. A entrega oficial das novas instalações foi acompanhada pelo prefeito Orlando Morando e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O local passou por melhorias como troca do piso, reestruturação geral do prédio e outros serviços de manutenção. Esse não é o primeiro imóvel cedido pela Prefeitura às forças estaduais com o objetivo de ampliar o efetivo da PM e a estrutura de trabalho da corporação. Atualmente, o 2º DP (Rudge Ramos), o 4º DP (Riacho Grande), o 6º DP (Vila São Pedro), a DDM (Delegacia da Mulher), o Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente) e a Delegacia de Proteção ao Idoso também estão implantadas em próprios municipais.

“Segurança é um clamor da sociedade e todo investimento é importante. O sistema de segurança se renova constantemente. É um desafio permanente. Não é uma guerra vencida, é uma batalha que se trava todo dia, mas que tem que ser enfrentada com Polícia Militar, Polícia Civil e também com o apoio municipal. Aqui mostramos isso com ações. Já somos a 2ª maior GCM do Estado, que atua sempre em parceria com as demais forças de segurança”, destacou o prefeito Orlando Morando.

O evento também contou com presença da deputada estadual Carla Morando, do ex-deputado Coronel Nishikawa, que destinou emenda para as obras do local, do secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, Coronel Carlos Alberto dos Santos, além de vereadores da cidade.

“A parceria com São Bernardo é uma parceria de sucesso. Todas as vezes que trouxemos uma possibilidade de integração entre as forças de segurança, o prefeito Orlando Morando se mostrou muito parceiro. O exemplo está aqui, nesse imóvel foi cedido pelo município. São Bernardo é uma referência. Estamos com os indicadores criminais praticamente no verde aqui na cidade. Tecnologia voltada para segurança também é uma referência aqui em São Bernardo”, completou Derrite.

INVESTIMENTOS CONSTANTES – Desde 2017, a atual administração vem realizando fortes investimentos na segurança, incluindo a entrega do primeiro Centro de Operações Integradas (COI) do Estado, que abriga o Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) e o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). A Prefeitura também ampliou o número de GCMs, passando a contar com a maior corporação do ABC e a segunda maior do Estado, além de entregar nova frota e armamentos, reformas de inspetorias e bases comunitárias em diversas regiões da cidade.