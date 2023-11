São Bernardo fará novo Feirão de Emprego com oportunidades de fim de ano

Oferta de mais de 1.600 vagas de trabalho neste fim de ano. Com a política de fomentar a geração de empregos e criar novas oportunidades, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, realiza novo Feirão de Emprego voltado ao período de Natal. O evento se dará nesta sexta-feira (1º de dezembro), das 8h às 15h, nas dependências do Ginásio Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta).

São mais de 40 empresas inseridas do feirão, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo. Entre as novidades da lista estão a entrada do Joanin (Comercial Oswaldo Cruz), rede de supermercados que inaugurou, recentemente, Centro de Distribuição na Via Anchieta, e do Max Atacadista (grupo Muffato), próximo de abrir as portas no espaço do antigo Makro.

O rol de empresas participantes é composto ainda por Armando Veículos, DHL (Logística), Sonda, Bem Barato, Coop, Ciee, McDonald’s, Rede D’Or, Consórcio SSP-SP, Fita Azul Transportes e Logística, Grupo Viggo (Vivo), GRSA Serviços e Alimentação, Drogaria Fam Farma, Real Facilities Engenharia, We Can BR, Siscom, Starseg, Etage, Sodiprom, Brasanitas, Flash Courier, TGA, Moderna, Guima Conseco, entre outras.

“Essa será a 4ª edição do Feirão de Emprego que estamos organizando em São Bernardo neste ano, uma mostra clara em relação às nossas escolhas de governo, política que adotamos desde o início do mandato, visando estimular a criação de emprego, em parceria com a iniciativa privada. Decisão que tem proporcionado resultados importantes, principalmente com saldo positivo em todos os cenários do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)”, salientou o prefeito Orlando Morando.

O feirão terá abertura dos portões às 6h, com início do atendimento às 8h. A entrada principal ocorre pelo Portão 1 do ginásio (Rua do Túnel, s/nº), travessa da Avenida São Paulo. O evento seguirá modelo já consolidado no município, registrando estrutura e organização. Desta forma, efetivou feirões no Dia Internacional da Mulher, em março, no Aniversário da cidade, em agosto, e no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em setembro, além de mutirão no Dia do Trabalhador, em maio.

VAGAS – As opções de emprego envolvem desde jovem aprendiz e estágio a postos com exigência de ensino fundamental e curso superior. Entre os cargos têm vagas de auxiliar administrativo, estoquista, auxiliar de logística, atendente, operador de caixa, fiscal de loja, auxiliar de produção, operador de empilhadeira, conferente, açougueiro, padeiro, sushiman, soldador, supervisor de manutenção, técnico em plástico, repositor, comprador, fresador, pintor industrial, torneiro mecânico, técnico mecânico, farmacêutico, recepcionista, técnico de enfermagem, oficial de cobrança, controlador de acesso e zelador.

Os interessados em participar devem levar cópia atualizada do currículo, documento de identidade e carteira de trabalho.

ESTRUTURA – Para auxiliar pais que estejam na busca por vagas de emprego, o evento contará também com espaço kids, direcionado a crianças de seis meses a seis anos. Haverá ainda duas unidades de mata-sede no local.