São Bernardo concentra 45% dos empregos formais do Grande ABC no 1º bimestre de 2024

Levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do governo federal, registra que São Bernardo concentra 45% dos empregos formais do Grande ABC no primeiro bimestre de 2024. A cidade gerou saldo de 3.123 postos de trabalho com carteira assinada no período. Os dados oficiais foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e mostram o resultado das políticas públicas de incentivo ao setor praticadas pela Prefeitura, sob gestão de Orlando Morando.

Entre janeiro e fevereiro deste ano foram 27.728 contratações e 24.605 desligamentos, cenário favorável que coloca São Bernardo, mais uma vez, no topo do ranking regional. Entre as medidas de destaque leis de incentivo fiscal, como a que dá desconto no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em até 30% para empresas que gerarem emprego na cidade, além de desburocratização e não aumento de tributos municipais.

“Os dados do Caged deixam claro nosso acerto em priorizar projeto de estímulo à geração de emprego e renda. Mostra que estamos no caminho certo e a cidade continua promissora e em constante crescimento. Desde 2017, implantamos legislações que visam consolidar o emprego, sem dúvida o melhor programa social que existe. O investimento na estrutura de São Bernardo, como na malha viária, educação e saúde, é outro componente importante para esse avanço, o que tem garantido confiança para atrair empresas e novos investimentos privados”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

Prova da pujança econômica, São Bernardo contabilizou apenas em fevereiro a criação de 1.894 vagas de trabalho. Os números do município foram puxados, principalmente pelo setor de serviços, responsável por 1.044 empregos no último mês. O panorama é contemplado ainda com balanço positivo de outras atividades econômicas, incluindo comércio e indústria, que responderam, respectivamente, por 404 e 315 postos.

Os bons números estão atrelados à atuação permanente da Central de Trabalho e Renda (CTR), principal agência pública de intermediação junto à iniciativa privada – com atualização diária de vagas no site do equipamento –, e realização frequente de feirões de emprego, além da chegada de grandes empreendimentos, a exemplo do Outlet Premium Imigrantes, às margens da Rodovia dos Imigrantes, na região entre o Batistini e Grande Alvarenga, responsável pela geração de 1.500 empregos diretos e que irá criar outros 3.000 indiretos. A unidade será inaugurada no dia 12 de abril, com investimento privado de quase R$ 300 milhões no total.

ÚLTIMOS 12 MESES – Em outro cenário positivo, de acordo com o levantamento do Caged, São Bernardo conta com saldo de 5.977 empregos nos últimos 12 meses, referente a março de 2023 a fevereiro de 2024. No período foram 138.403 admissões e 132.426 demissões.