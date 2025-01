São Bernardo anuncia a contratação de Felipe Azevedo, ex-América-MG

O São Bernardo anunciou nesta quarta-feira (8) a contratação do atacante Felipe Azevedo, ex-América-MG. O experiente jogador chega para ser mais um reforço para a temporada de 2025.

Com contrato assinado, o ponta de 37 anos será um dos atletas mais experientes do elenco. Ele já está treinando com o grupo e se prepara para sua estreia com a camisa do Bernô.

“O Paulistão é o principal estadual do Brasil e o campeonato que todo mundo desejar jogar. Estou muito feliz em voltar a disputar e espero poder ajudar o São Bernardo a fazer uma grande campanha”, disse Felipe.

“Será uma grande temporada. O São Bernardo vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos, mas esperamos poder fazer ainda melhor tanto no Paulistão quanto no Brasileiro. Mas o pensamento agora é no Paulistão e estamos trabalhando muito para isso”, completou.

O São Bernardo vem apostando em jogos-treino para aprimorar a preparação para a temporada de 2025. O clube, que já anunciou alguns reforços para esse ano, já realizou até o momento três partidas amistosas contra equipes paulistas para testes no elenco.

No grupo D do Paulistão, o Bernô está acompanhado de Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube. Na primeira rodada, a equipe do técnico Ricardo Catalá enfrenta o Água Santa, em Diadema, no dia 16 de janeiro.