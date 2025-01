São Bernardo aposta em jogos-treino como preparação para 2025

O São Bernardo vem apostando em jogos-treino para aprimorar a preparação para a temporada de 2025. O clube, que já anunciou alguns reforços, já realizou até o momento três partidas amistosas contra equipes paulistas para testes no elenco.

Nesta segunda-feira, o Bernô disputou um jogo contra o Velo Clube, que disputará também a A1 do Campeonato Paulista. Na segunda (6), o time realizou um amistoso contra a Juventus da Mooca. Antes da virada do ano, no dia 30, o adversário da vez foi o EC São Bernardo.

No entanto, o São Bernardo não divulgou o resultado de nenhum dos jogos-treino que disputou até o momento. Apenas contra o Cachorrão, o clube deu alguns detalhes sobre como foi moldada a partida amistosa.

No grupo D do Paulistão, o Bernô está acompanhado de Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube. Na primeira rodada, a equipe do técnico Ricardo Catalá enfrenta o Água Santa, em Diadema, no dia 16 de janeiro.