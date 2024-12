São Bernardo realiza jogo-treino como último trabalho de 2024

O São Bernardo realizou, nesta segunda-feira (30), um jogo-treino diante do EC São Bernardo. O compromisso foi o último trabalho dos jogadores e da comissão técnica em 2024.

A partida foi disputada no Estádio Municipal 1° de Maio e o resultado ainda não foi divulgado pelas equipes. No entanto, a atividade foi dividida em três tempos iguais e as equipes utilizaram times titulares e alternativos, se aproveitando da oportunidade para fazer testes e ajustes.

O elenco do São Bernardo retorna às atividades no dia 2 de janeiro, após breve pausa para a virada do ano. No segundo dia do ano, o foco passa a ser total na estreia do Campeonato Paulista, que está previsto para começar no dia 15 de janeiro.

No grupo D do Paulistão, o Bernô está acompanhado de Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube. Na primeira rodada, a equipe do técnico Ricardo Catalá enfrenta o Água Santa, em Diadema.