São Bernardo abre inscrições para 2ª edição do Circuito de Corrida de Rua

A cidade de São Bernardo irá receber a segunda edição do Circuito de Corrida de Rua Nova São Bernardo 2024. O evento, com inscrições abertas, ocorrerá no dia 10 de março (domingo), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Sob a denominação etapa Anchieta, a prova inclui as principais vias do entorno do estacionamento superior ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, passando, inclusive, pela Alameda da Universidade e ruas internas da UFABC (Universidade Federal do ABC).

São cerca de 6 quilômetros de percurso – em duas voltas no trajeto -, sendo a largada da Rua do Túnel (bairro Parque Anchieta), travessa da Avenida São Paulo. A iniciativa é realizada pela Associação Desportiva do ABCD, com apoio da Prefeitura de São Bernardo, e tem como objetivo estimular a prática de atividades físicas na cidade, além de difundir cada vez mais a modalidade. A concentração da corrida se dá às 7h no local, e saída estabelecida para às 7h30, em pelotão único, entre masculino e feminino.

“O Circuito de Rua Nova São Bernardo já está marcado no calendário da cidade, um evento incrível. Cada edição da corrida tem se mostrado um espetáculo do esporte, com diversas demonstrações de superação e amor à modalidade. Esporte transforma vidas. Isso nos motiva a organizar e apoiar sempre esse tipo de iniciativa, dentro da perspectiva de incentivar a prática, visando, ainda, promover a atividade como forma de saúde”, assinalou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Alex Mognon.

A edição inaugural do circuito aconteceu no último domingo, dia 4 de fevereiro, etapa Centro, quando mais de 2.000 atletas participaram da atividade. A ação reinicia neste ano em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Decathlon e Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte.

Todos os participantes receberão medalhas no final da prova. Haverá entrega de troféus aos três primeiros colocados na categoria geral masculino e às três primeiras colocadas na categoria geral feminino.

RETIRADA DOS KITS – Mediante inscrição, os kits dos atletas deverão ser retirados na loja Decathlon da Avenida Pereira Barreto, 1500, ao lado do Sonda Supermercados (bairro Baeta Neves), nos dias 8, das 14h às 21h, e 9 de março, das 11h às 17h. Na data do evento não haverá entrega de materiais.

PARTICIPAÇÃO – As inscrições estão abertas e podem ser preenchidas pelo site da Ticketsports.com.br, pelo valor promocional de R$ 34 (mais taxa de serviço).