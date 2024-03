Com a missão de aliar conforto e informação de moda para mulheres de todos os estilos e idades, a Santa Lolla chega ao São Bernardo Plaza Shopping. Uma das maiores marcas de calçados e acessórios já está de loja nova no empreendimento, localizada no Piso L2. A nova operação promete trazer opções de produtos que vão desde acessórios e calçados essenciais até peças com mais informações de moda e inspirações fashion.

“Temos um time que coloca um esforço constante na busca de novas marcas para complementar o portfólio de lojas, quiosques e restaurantes que temos em nosso espaço. Queremos que os nossos clientes sintam que podem resolver a vida no shopping e que sejamos um facilitador do seu dia a dia”, conta Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do shopping.

A abertura da nova loja de calçados e acessórios faz parte de uma estratégia do empreendimento para qualificar ainda mais o seu mix, atendendo à demanda de clientes e frequentadores do espaço. Em 2023, o São Bernardo Plaza Shopping inaugurou 20 operações, entre elas estão opções de moda masculina e feminina, beleza, serviços, ótica, alimentação, entre outros.

Algumas das novidades presentes no empreendimento são Wester Union, Via Veneto, Nitron, Bagaggio, Ótica Chilli Beans, Milky Moo, Unicesumar, Caedu, Azul Viagens, Casa Bauducco, Brasil Cacau, L’occitane au Brésil, All Mini, Unhas Cariocas, Nutty Bavarion e outras.

Ainda no primeiro semestre de 2024, outra grande inauguração que acontecerá no empreendimento é uma unidade da Jin Jin. A franquia de culinária chinesa ficará localizada no Piso L3 – Praça de Alimentação.