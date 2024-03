Programa Mais Luz chega agora ao Jardim Tupã e outros bairros do Riacho Grande

Sob a vertente de ampliar a abrangência do programa Mais Luz de São Bernardo, desde a última segunda-feira (25/3), o Jardim Tupã, Vila Olaria, Sonho Real e Rancho Alegre passaram a contar com 385 novas luminárias em LED, distribuídas em 25 vias, representando um investimento de R$ 770 mil nesta fase.

“Estamos seguindo o plano de governo estabelecido para nosso segundo mandato, que visa alcançar 100% da cidade com iluminação em LED até o final deste semestre. Esta é uma conquista a ser celebrada”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Além disso, na Região dos Finco, no Riacho Grande, outros bairros já desfrutam da nova iluminação em LED. Foram instaladas 435 luminárias no Jardim Lago Azul, Jardim Icaraí e Jardim Brooklin. Em seguida, o Jardim Boa Vista, Vila Praia Grande e Vila Boa Vista foram contemplados com 238 luminárias em LED, totalizando 48 ruas beneficiadas com mais segurança e um investimento de R$ 1,3 milhão nessas duas etapas.

O município já investiu R$ 95 milhões na substituição de 48 mil luminárias por LED através do Programa Mais Luz, desde 2017. Essa iniciativa resultou em uma economia mensal de aproximadamente R$ 1 milhão para os cofres municipais.

“Estamos proporcionando à população uma iluminação de qualidade, com mais luminosidade, ao mesmo tempo em que geramos economia para o município”, acrescentou o secretário de Obras e Planejamento Estratégico, Mauro Valeri.

Desde sua implementação, o programa Mais Luz já beneficiou diversos bairros, incluindo Anchieta, Paulicéia, Taboão, Suísso, Jardim Pinheiros, Jardim da Represa, Parque Los Angeles, Botujuru, Jardim Las Palmas, Jardim Orquídeas, Jardim Senhor do Bonfim, Jardim Thelma (região da Cooperativa), Nova Petrópolis, Jardim do Mar, Vila Dusi, Vila Marlene, Santa Terezinha, Batistini, Rudge Ramos, Santa Cruz, Montanhão, Baeta Neves, Silvina, Ferrazópolis, Capelinha, Areião, Jordanópolis, Planalto, Jardim Calux, Vila Euro, Assunção, Demarchi, Jardim Independência, Vila Nova Antunes, Jardim Belas Artes, Parque Espacial, dos Casa, Riacho Grande, entre outros.