Prefeitura de São Bernardo conclui 100% do recapeamento da Av. Robert Kennedy

Com melhorias estruturais identificadas em todos os cantos e áreas da cidade, a Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, concluiu mais uma grande ação concreta. Desta vez, a Administração municipal entregou, simbolicamente nesta quarta-feira (07/02), as obras de recapeamento asfáltico da Avenida Robert Kennedy. A medida consistiu em intervenções de praticamente 4 quilômetros de extensão, desde a Praça Giovani Breda até as proximidades da Avenida Piraporinha, local onde está sendo construído novo Viaduto Estaiado, entre os bairros Assunção e Planalto.

O investimento se deu, ao todo, no valor de R$ 29 milhões, envolvendo serviços de fresagem, reforço estrutural do pavimento, pavimentação e sinalização viária (vertical e horizontal), além de execução de guias e sarjetas, dentro do Programa Asfalto Novo. Foram 53 mil metros quadrados de pavimento asfáltico em todo o traçado, sendo três faixas de rolagem de cada lado. O projeto no local ainda trata de modernização do sistema semafórico veicular/pedestres, o que inclui 159 unidades para auxiliar diretamente na fluidez do tráfego.

“Mais uma etapa importante finalizada do Asfalto Novo, maior programa de recuperação da malha viária da história de São Bernardo. O escopo do projeto da Avenida Robert Kennedy integra amplo pacote das obras que compõem a construção do Viaduto Estaiado. Essa importante entrega, com a qualidade da pavimentação, garante melhoria do fluxo, segurança e valorização de todo o entorno”, frisou o prefeito Orlando Morando, em agenda de vistoria, acompanhado pela equipe da Secretaria de Transportes e Vias Públicas.

Titular da Pasta responsável pelas ações, Delson José Amador classificou a obra como significativa para contemplar plano de otimizar o tráfego na região, bem como conectar com intervenções complementares. “Fizemos um reforço estrutural de todo o pavimento. Medida importante, uma vez que o recapeamento faz parte da transformação que estamos executando desde a área verde da Giovani Breda até a Avenida Piraporinha, tendo o viaduto como a cereja do bolo.” O Programa Asfalto Novo já impactou, até agora, 1.600 vias de São Bernardo, o equivalente a cerca de 500 quilômetros de extensão.

ESTAIADO – Primeiro nestes moldes no município, o projeto do Viaduto Estaiado Robert Kennedy está em execução tendo como principal proposta revolucionar a mobilidade urbana e reduzir antigo gargalo no trânsito na divisa com Diadema. O equipamento terá duas faixas de rolamento em cada sentido, com 400 metros de extensão, ligando a Robert Kennedy à Marginal Ribeirão dos Couros.

As intervenções somam cerca de R$ 134 milhões em investimentos, com aporte do município e do Governo do Estado, beneficiando mais de 20 mil veículos por dia.