Prefeitura de São Bernardo anuncia leilão de 91 veículos da frota municipal

A Prefeitura de São Bernardo anunciou nesta quinta-feira (30/11) o 6º leilão público de veículos da frota municipal, que acontecerá no próximo dia 14 de dezembro de forma virtual. Serão 91 lotes disponibilizados, entre automóveis, caminhonetes, motocicletas e moto aquática. Os lances iniciais são de R$ 500.

“Leilões como este são exemplos de como deixar a Prefeitura mais eficiente, pois a nossa expectativa é que, com a venda desse lote, tenhamos uma arrecadação de R$ 2,5 milhões. E mais, desde 2017 usamos no serviço público ou carros por aplicativos, gerando uma economia de R$ 10 milhões aos cofres municipais. Aqui em São Bernardo não há desperdício do dinheiro público”, salientou o prefeito Orlando Morando.

O chefe do Executivo esteve na garagem municipal para vistoriar os veículos que serão leiloados, acompanhado do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres. O responsável pela pasta ressaltou que os lotes ficam disponíveis para visitação até o dia do leilão. “Os interessados podem vir pessoalmente conferir os veículos desse lote aqui em nossa garagem de segunda à sexta-feira”.

LOTES DISPONÍVEIS – Serão 91 itens, sendo automóveis (Gol, Fiesta, Paraty, Sandero, entre outros), micro-ônibus, caminhonetes, caminhões, motos (Honda) e até uma moto aquática, além de pneus. Os lances começam em R$ 500.

COMO PARTICIPAR- O leilão público ocorrerá de maneira virtual no dia 14 de dezembro, por meio do site www.amaralleiloes.com.br. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. No site, já é possível dar lance para os lotes disponíveis.

Os interessados em arrematar os lotes podem conferir pessoalmente os veículos ofertados até o dia 13 de dezembro. A visitação presencial ocorrerá das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, na rua Vitória Maria Médici Ramos, 440, Jardim Brasilândia. Para melhor organização, recomenda-se o agendamento prévio pelos telefones (11) 2630-7332/7334/7335.

ARRECADAÇÃO– Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo já arrecadou R$ 8,6 milhões com a realização de leilões de carros oficiais, sendo a verba utilizada para investimentos em áreas essenciais do município. A iniciativa passou a ser adotada após a Administração municipal passar a utilizar o transporte por aplicativo como ferramenta para descolamento de servidores públicos durante o expediente.