Prefeitura de Santo André e Sehal unem forças para qualificação profissional

O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, reuniu-se na tarde de quinta-feira, (30), com o prefeito de Santo André, Gilvan Júnior, em seu gabinete. Também participaram o vice-presidente do Sehal, Carlos Alberto Miranda, o Carlinhos, proprietário do Brasa Bar, na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo e o secretário geral da Aethal (braço social do Sehal), Paulo Tinoco.

No encontro, eles discutiram estratégias para fortalecer ainda mais o setor de gastronomia, considerando que a cidade se destaca como um polo de bares e restaurantes na Região. Uma das principais ações definidas foi a ampliação dos programas de formação profissional, área na qual o Sehal é amplamente reconhecido.

Ambos concordaram que a capacitação de profissionais é essencial para suprir a demanda por mão de obra qualificada, principal desafio enfrentado pelos empresários do setor. “Estamos dispostos a contribuir com a formação que já oferecemos gratuitamente para impulsionar a nossa atividade e, consequentemente, o desenvolvimento da cidade”, afirmou Beto Moreira.

O prefeito Gilvan reforçou o compromisso de manter a parceria entre a Prefeitura e o Sehal, especialmente por meio da Escola de Ouro Andreense, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade que oferece cursos gratuitos para ampliar as oportunidades de qualificação profissional.

Em 2024, o Sehal promoveu 14 cursos em diversas áreas, formando um total de 269 alunos, fortalecendo ainda mais a qualificação profissional na cidade.