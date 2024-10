Escola de Ouro Andreense abre inscrições para cursos gratuitos

A Escola de Ouro Andreense está com inscrições abertas para novas turmas em cursos de qualificação profissional na área da beleza e gastronomia.

Iniciativa do Núcleo de Inovação Social, por meio do Fundo Social de Solidariedade, a Escola de Ouro Andreense promove a capacitação gratuita de moradores da cidade que estão em busca de recolocação profissional, melhores oportunidades de trabalho ou ainda desejam empreender ou complementar renda.

Entre os cursos com inscrições abertas estão manicure e pedicure, assistente de cabeleireiro, depilação facial com linha e massagem relaxante. Já na parte de gastronomia, há oportunidade de oficina de doces finos para festa, panetone e doces natalinos, além de confeitaria.

“A Escola de Ouro Andreense nasceu com o propósito de promover capacitação profissional para que todos se sintam preparados para buscar novos desafios, recolocação profissional ou até iniciar o próprio negócio. Além disso, também fomentamos a qualidade de mão de obra qualificada para as empresas da cidade nos mais diversos segmentos, contribuindo para geração de emprego e renda, bem como com a economia da nossa cidade”, explica Ana Claudia de Fabris, presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

A Escola de Ouro Andreense já distribuiu mais de 91 mil certificados de conclusão de curso. Além da capacitação profissional, por meio de parcerias com empresas e comércios da cidade, alunos podem ser indicados para oportunidades no mercado de trabalho e caso não saiam da qualificação empregados, os alunos seguem cadastrados em um banco de talentos para oportunidades futuras.

Informações e inscrições estão disponíveis no site www.escoladeouro.com.br ou nos telefones 4996-2334 e 98666-4047 (WhatsApp).