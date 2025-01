Santo André realiza acolhimento de profissionais da rede municipal de Educação

A Secretaria de Educação de Santo André realizou nesta terça-feira (28) evento para alinhar detalhes da volta às aulas com os gestores e profissionais da rede municipal de ensino. A ação aconteceu no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, no Parque das Nações, e contou com a presença de mais de 400 pessoas.

O prefeito Gilvan Junior esteve no encontro e projetou suas expectativas. “Quero que a nossa trajetória na Educação seja de respeito e diálogo para melhorar ainda mais o que já temos na nossa rede. Vou acompanhar de perto a realidade das nossas escolas, vivenciadas pelos nossos profissionais, alunos e seus familiares, trazendo ainda mais investimentos para cuidar dos que serão o futuro da nossa cidade”, afirmou.

Pedrinho Botaro, secretário de Educação, reforçou a fala do chefe do Executivo. “Nosso maior objetivo é cuidar das pessoas. Trabalhar com pessoas vai muito além de números, pois é necessário ter empatia, se colocar no lugar do outro. E os nossos profissionais vivem isso diariamente, acolhendo toda a comunidade escolar“.

Durante o evento, o público participou da palestra do master coach Flavio Araujo, que aprofundou o tema “Cuidando de quem Cuida”, direcionando para a importância da inteligência emocional.

“Profissionais da Educação fazem a diferença em diversas gerações. São pessoas que fazem parte da história e estão sempre dispostos a superar desafios. Por isso é importante ter inteligência emocional, desenvolver habilidades e usar as emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa”, destacou.

“É fundamental ainda se conectar consigo, para obter sempre o melhor de si, do próximo e o melhor da coletividade”, concluiu Flavio Araujo.

Volta às aulas

A rede municipal de ensino de Santo André começa seu ano letivo recebendo as famílias para acolhida e diálogo em reunião inicial no dia 7 de fevereiro. Na ocasião, os responsáveis pelos alunos terão a oportunidade de conhecer e conversar com os professores e equipe gestora, a fim de alinhar as diretrizes para o novo ciclo.

Os estudantes, a partir do primeiro ciclo inicial das creches, até o quinto ano do ensino fundamental, iniciarão as aulas no dia 10 de fevereiro, já com os materiais escolares necessários e uniformes.