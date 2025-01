Sehal é recebido no gabinete do Prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi

O presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira, foi recebido pelo prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, durante audiência no gabinete do prefeito na manhã de segunda-feira (27). O encontro atendeu o ofício do sindicato patronal que teve como objetivo apresentar as novas diretrizes e projetos para potencializar e desenvolver os estabelecimentos do setor.

O Sehal é o único representante patronal da categoria em todas as cidades da Região. Ribeirão Pires conta com 1.322 empresas do setor, conforme cadastros de CNPJs registrados na entidade patronal.

Beto Moreira colocou a estrutura do Sehal à disposição com o intuito de contribuir e melhorar o potencial gastronômico de Ribeirão Pires. De acordo com o dirigente, algumas estratégias podem ser inovadoras para valorizar os estabelecimentos locais, atrair visitantes e consolidar a cidade como um destino de destaque na área.

Também participaram do encontro o secretário geral da Aethal (braço social do Sehal), Paulo Tinoco, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, César Ferreira, que também é diretor do Sehal e o secretário de Turismo, Emerson Gillarde.