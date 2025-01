Guto Volpi propõe ao Estado instalação de AME em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires está prestes a receber um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em um futuro próximo. O prefeito Guto Volpi (PL) revelou, durante sua participação no podcast Política em Cena do Diário, que aproveitou a presença do governador em exercício, Felicio Ramuth (PSD), na região do Grande ABC para discutir a instalação desse serviço essencial na cidade, que já possui uma estrutura pronta.

Mudança estratégica com foco na Saúde

A mudança da maternidade para o Hospital Santa Luzia, prevista para ocorrer até março, resultará na desocupação do prédio do Hospital São Lucas. Neste contexto, a proposta é implementar o AME nas instalações disponíveis. “Tive a chance de discutir o AME para Ribeirão Pires, considerando que o Hospital São Lucas já é uma estrutura adequada para abrigar o serviço do Estado. A localização é estratégica, pois permite atender pacientes das cidades vizinhas como Mauá, Suzano e Rio Grande da Serra. O prefeito Akira Auriani (PSB) também necessita desse apoio na área da Saúde”, afirmou Guto Volpi.

O prefeito também mencionou que já tem uma reunião agendada com a Secretaria Estadual de Saúde para fortalecer a solicitação. “Acredito que nos próximos meses poderemos concretizar a instalação desse serviço em Ribeirão Pires”, acrescentou.

Parcerias para ampliar atendimentos

O projeto apresentado por Guto Volpi está alinhado com as diretrizes do governo estadual voltadas para o setor de saúde. Ramuth enfatizou: “Mais do que apenas construir novas unidades, nosso objetivo é expandir os atendimentos em estruturas já existentes através de parcerias entre Estado e município. Enquanto políticos tradicionais buscam inaugurar novos prédios, nossa prioridade é ampliar os serviços de especialidades nas unidades já instaladas.”

Além disso, o governador em exercício discutiu a possibilidade de um AME em Diadema, conforme solicitação do prefeito Taka Yamauchi (MDB).

Em relação à sua gestão, Guto Volpi expressou confiança na continuidade e aprimoramento dos trabalhos realizados durante seu primeiro mandato. Ele anunciou mudanças significativas nas secretarias municipais com o intuito de aumentar a eficiência e dinamismo dos serviços oferecidos à população. “Estamos promovendo alterações em cerca de 60% das pastas. O César Ferreira foi nomeado para Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leo Biazi retornará à Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social e Rosi Ribeiro de Marco será responsável pela nova Secretaria de Cultura”, detalhou o prefeito.

Guto Volpi reafirmou seu compromisso com a população e solicitou confiança na gestão atual. “Estamos empenhados em criar uma cidade organizada, segura e culturalmente rica. A gestão 2025-2028 estará focada em resultados e trabalho sério”, concluiu.