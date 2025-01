Felicio Ramuth e Marcelo Lima discutem avanço do BRT-ABC em São Bernardo

O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth, agendou uma reunião para amanhã com o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos). O encontro terá como foco as obras do novo sistema de Bus Rapid Transit, o BRT-ABC, que inclui um projeto ambicioso com 20 estações e três terminais interligando São Bernardo ao terminal Sacomã.

Impacto na mobilidade e integração de modais

O BRT-ABC promete transformar a mobilidade urbana na região, estabelecendo uma conexão rápida e eficiente entre os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano diretamente com a capital paulista. Este novo sistema contará com um corredor exclusivo para ônibus, permitindo uma viagem mais ágil e menos suscetível aos congestionamentos típicos das grandes cidades.

A integração do BRT-ABC se estenderá a diversos outros modais de transporte, incluindo a CPTM, o Metrô, o Expresso Tiradentes, linhas da SPtrans e o Corredor ABD, proporcionando aos usuários uma ampla rede de opções para suas deslocações.

Trajeto estratégico e substituição da Linha 18-Bronze

O trajeto inicial do BRT terá como ponto de partida o Terminal São Bernardo e se estenderá por importantes avenidas da região, incluindo Aldino Pinotti, Lauro Gomes e Guido Aliberti. Essa rota estratégica facilitará o acesso a instituições significativas como a Fundação do ABC e o Instituto Mauá de Tecnologia.

Vale destacar que a implementação desse novo modal surge como uma alternativa ao projeto da Linha 18 – Bronze do metrô, cuja assinatura de contrato ocorreu em 2014 sob a gestão do então governador Geraldo Alckmin, atualmente vice-presidente da República. A expectativa é que a construção do BRT contribua significativamente para a melhoria da infraestrutura de transporte na região metropolitana.