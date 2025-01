Felicio Ramuth destaca avanços na saúde e parcerias regionais em Diadema

O governador em exercício de São Paulo, Felício Ramuth, visitou nesta terça-feira o Quarteirão da Saúde, em Diadema, para destacar os avanços da gestão estadual em saúde e reforçar parcerias regionais. Na ocasião, Ramuth elogiou a integração entre equipamentos estaduais e municipais, além de enfatizar o compromisso de regionalizar e ampliar os serviços de saúde na região do ABCD.

“Estamos trabalhando para desenvolver ainda mais essa parceria do Estado com o município e toda a região do consórcio do ABCD”, declarou o governador. Ramuth destacou o investimento de R$ 7 milhões em tecnologias robóticas que democratizam o acesso a técnicas inovadoras para promoção da reabilitação motora. “Esses equipamentos possibilitam devolver a independência no andar para muitas pessoas”, completou.

Investimentos recordes e eficiência na gestão de saúde

Felício Ramuth enfatizou que a gestão estadual registrou um recorde histórico em cirurgias eletivas em 2024, com 1,2 milhão de procedimentos realizados, superando em 70% a média de governos anteriores. Além disso, seis mil novos leitos foram abertos utilizando estruturas já existentes, sem a necessidade de novas construções.

“Queremos ampliar o volume de serviços prestados. Não se trata apenas de inaugurar prédios, mas de usar os recursos disponíveis de forma eficiente para atender mais pessoas”, afirmou. Ele também ressaltou a criação da Tabela SUS Paulista, uma iniciativa que trouxe R$ 5 bilhões em investimentos em saúde no último ano.

Parcerias regionais e novos projetos no ABCD

A visita reforçou o compromisso do governo estadual com a regionalização da saúde, incluindo a possibilidade de criar uma Divisão Regional de Saúde (DRS) específica para o ABCD, atualmente vinculada à DRS I, da capital. Ramuth explicou que essa mudança pode garantir um atendimento mais próximo às demandas locais.

O prefeito Taka Yamauchi enfatizou a necessidade de apoio estadual para ampliar atendimentos especializados no Quarteirão da Saúde, utilizando a estrutura já existente. “É uma estrutura que pode oferecer ainda mais à população com o suporte do Estado”, disse.

“Com um olhar especial para a regionalização, podemos transformar o CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Saúde) em um sistema com foco regional, sempre respeitando as filas e garantindo transparência”, afirmou.

O governador também destacou projetos em parceria com São Bernardo do Campo, incluindo a reforma de um prédio que será utilizado para o AME (Ambulatório Médico de Especialidades). “Saúde não pode ser pensada de forma isolada. A região do ABCD é conurbada, e o atendimento precisa refletir essa integração”, pontuou Ramuth.

Outros temas em pauta

Durante a visita, foram discutidos também temas como habitação e mobilidade urbana. O governador mencionou a construção de 1.400 unidades habitacionais em parceria com Diadema e o avanço em pesquisas tecnológicas, desenvolvidas em colaboração com a USP e a FAPESP, para criar equipamentos nacionais.

A ampliação de serviços no Quarteirão da Saúde, utilizando estruturas já existentes, foi outro destaque. Ramuth reforçou que a eficiência no uso de recursos é prioridade. “Nosso objetivo é ampliar atendimentos sem depender de novas construções. Isso permite um maior volume de serviços de forma mais ágil”, explicou.

Compromisso com o futuro

Felício Ramuth concluiu reforçando a importância de ouvir prefeitos e gestores locais para continuar avançando nas parcerias. “Estamos empenhados em garantir mais eficiência e qualidade nos atendimentos, enfrentando desafios como a redução de filas em especialidades e investindo em saúde de maneira estratégica. Esse é o compromisso do governo do estado com a população do ABCD e de São Paulo como um todo”, finalizou.



Crédito:Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP

