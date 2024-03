Quarteirão da Saúde atende 1.000 pessoas por dia em Diadema

Diariamente, aproximadamente 1.000 moradores de Diadema passam em atendimento no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde (QS) e, somente no ano de 2023, foram realizados mais de 2,2 milhões de procedimentos, entre ações de prevenção e promoção à saúde, procedimentos clínicos, exames e cirurgias. Entretanto, por que há a sensação de que o Quarteirão está vazio? Isso está relacionado à característica do serviço e ao modo como ele foi pensado e construído.

São mais de 25 mil m2 de infraestrutura, distribuídos em quatro pavimentos, com corredores de 3,4 metros de largura, serviços separados por áreas distintas, recepções amplas e paisagismo que reúne área verde e obras de arte. Todo o projeto arquitetônico foi pensado para que o morador se sinta acolhido e não tenha a sensação de lotação. Além disso, com o atendimento em horário agendado não há formação de filas ou lotação nas recepções, o que pode dar a impressão errada de que o local não está sendo utilizado.

Os exames de imagem como mamografia, métodos gráficos (MAPA e holter) e oftalmologia necessitam de local e estrutura específica para sua realização. Já o ultrassom e o ecocardiograma podem ser feitos na mesma sala. Alguns exames, como endoscopia e colonoscopia, precisam de estrutura específica e preparo do paciente. Quando ele não realiza o pré-exame de modo adequado, o procedimento precisa ser cancelado e remarcado. Confira abaixo os serviços disponíveis do Quarteirão.

Além disso, o serviço deve atender legislações sanitárias específicas, como distância entre leitos, cadeiras de atendimento e/ou equipamentos como laboratório, pós cirúrgico ou pós exame.

Pausa

Durante o período crítico de pandemia pro covid-19, alguns setores do Centro de Especialidades foram desativados ou os atendimentos suspensos. Em 2021, o atendimento foi sendo retomado gradativamente. O mamógrafo foi consertado e foi trocado o ultrassom geral, para uso de pré-natal e dopller. O centro cirúrgico foi reformado e ampliou de uma para três mesas cirúrgicas com novos instrumentos.

Em 2023, o QS voltou a funcionar em sua capacidade máxima. A diretora geral do Quarteirão, Maria Cláudia Vilela, explica que os consultórios são utilizados 100%, todos os dias da semana (segunda a sexta-feira), de forma rotativa e otimizando os recursos de sala. “Apenas no Centro Médico de Especialidades, que são os consultórios, são atendidas 150 pessoas por hora. São chamadas 500 senhas diárias para serviços que utilizam senha, como realização de exames diagnósticos, consultas e oftalmologia, fora o restante de serviços que não utilizam senha como Centro de Referência em IST/Aids, DiaTrans, centro cirúrgico e exame de endoscopia e Rede Lucy Montoro (que é um serviço estadual, que funciona no local, e outros”, ressalta. O laboratório, localizado no 3º andar, ainda processa exames de mil pacientes por dia.

O auditório do Quarteirão com capacidade para 177 pessoas é utilizado para eventos de capacitações, audiências públicas, cursos, palestras, tanto para a Secretaria de Saúde como para a Prefeitura em geral.

Outros serviços que possuem sede no Quarteirão da Saúde, por exemplo, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), que acompanha 175 pacientes na residência e serviço de manutenção fica instalados lá.

Como ser atendido

Para que o morador possa ser agendado no Centro de Especialidades é preciso que tenha solicitação da Unidade Básica de Saúde (UBS), após consulta e avaliação do médico da família. O pedido é encaminhado para o setor de regulação – que vai regular a oferta e a demanda pela consulta ou exame. Quando a consulta é agendada, a UBS é informada e repassa para o paciente que deve comparecer no dia e horário..

Confira o que funciona no Centro de Especialidades:

Térreo: CEMED (Centro de Especialidades Médicas) com consultas com especialistas, exames de imagem (ultrassom, mamografia, ecocardiograma), métodos gráficos (MAPA e holter) e oftalmologia.

1º andar: Centro de Especialidades Odontológicas, endoscopia, centro cirúrgico, anfiteatro e Núcleo Interno de Regulação (NIR).

2º andar: Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Referência (CR) em IST/Aids, Ambulatório DiaTrans e Rede de Reabilitação Lucy Montoro

3º Andar: Administração, Serviço de Arquivo Médico (SAME), Laboratório, Serviço de Atenção Domiciliar, Coordenação de Saúde Mental, Almoxarifado, Manutenção e TI.

Serviço:

Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde

Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro.