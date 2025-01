Felicio Ramuth anuncia entrega do BRT-ABC para janeiro de 2026

O governador em exercício de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), garantiu, nesta quarta-feira (08/01), que o BRT-ABC será concluído até janeiro de 2026. A afirmação foi feita durante uma vistoria à obra da Parada Metrópole, localizada em São Bernardo do Campo, ao lado do shopping de mesmo nome. Estiveram presentes também os prefeitos do ABC, incluindo Marcelo Lima (São Bernardo), Gilvan Jr. (Santo André), Taka Yamauchi (Diadema), Guto Volpi (Ribeirão Pires) e Akira Auriani (Rio Grande da Serra).

(Reprodução/Instagram)

Atrasos no BRT-ABC e novo cronograma

Em sua visita, o governador em exercício Felicio Ramuth mencionou que o projeto do BRT-ABC, que inicialmente sofreu uma série de atrasos, agora segue com um novo cronograma. Originalmente previsto para ser entregue em 2022, o sistema enfrentou dificuldades jurídicas que impactaram seu andamento. No entanto, Ramuth garantiu que as obras estão avançando conforme o planejado.

Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP (Divulgação)

“O governador Tarcísio pediu para que eu viesse aqui acompanhar essa retomada das obras para janeiro de 2025, e estamos avançando. Essa estação, a Parada Metrópole, será uma estação modelo, com ar-condicionado, Wi-Fi, e veículos elétricos. A primeira fase do BRT-ABC terá capacidade para atender 140 mil passageiros por dia, e acreditamos que essa obra vai trazer grandes benefícios para toda a região”, destacou Felicio.

O governador em exercício também afirmou que em 2025, serão realizados testes nas vias do BRT-ABC, etapa crucial para garantir que a entrega seja concluída dentro do prazo e as operações comecem já em janeiro de 2026.

Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP (Divulgação)

Benefícios e integração do BRT-ABC

O BRT-ABC promete transformar a mobilidade da região, conectando as cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e São Paulo. O trajeto incluirá vias estratégicas e facilitará o acesso a importantes polos de saúde e educação. O sistema terá uma capacidade de transporte de 170 mil passageiros por dia, impactando diretamente a vida de milhares de moradores e trabalhadores da região.

Além disso, Ramuth reiterou que o BRT-ABC será integrado a outras linhas de transporte, como a Linha 2 do Metrô e a Linha 10 da CPTM, ampliando as opções de deslocamento e proporcionando maior conectividade para a população. A obra, que conta com um investimento de 1 bilhão de reais, é uma parceria entre o Governo do Estado e a iniciativa privada, com a operadora Next responsável pela execução.

“Esse corredor tem previsão de entrega para janeiro de 2026, e o Governo do Estado de São Paulo está comprometido em manter os prazos estabelecidos. O investimento de 1 bilhão de reais vai garantir que essa obra seja concluída de acordo com o cronograma, com a parceria da iniciativa privada”, afirmou o governador.

A Linha 20-Rosa e a solução definitiva

Embora o BRT-ABC seja uma solução importante, Felício também falou sobre a Linha 20-Rosa do Metrô, descrita como a “solução definitiva” para o transporte na região. Com previsão para atender mais de 1,29 milhão de passageiros diários, a Linha 20-Rosa cruzará o BRT-ABC na região de Parada Afonsina, proporcionando ainda mais capacidade de transporte para os moradores da Grande São Paulo.

“Estamos trabalhando em várias frentes, como a Linha 20-Rosa do metrô, que será uma solução definitiva para o transporte na região. Tivemos uma excelente conversa com os prefeitos, e o Governo do Estado está muito comprometido em garantir que o ABC tenha uma mobilidade eficiente e integrada. A parceria com os prefeitos é fundamental para que esse projeto seja um sucesso”, completou Felicio Ramuth.

Compromisso com os prazos e o futuro do transporte público

Durante a visita, o governador em exercício reafirmou o compromisso do Governo do Estado com os prazos estabelecidos e destacou a parceria estreita com os prefeitos da região. “O Governo do Estado de São Paulo está comprometido em entregar o BRT-ABC dentro do novo cronograma e garantir que a região do ABC tenha uma mobilidade mais eficiente e integrada”, concluiu Felicio.

Com a expectativa de transformar a mobilidade urbana no ABC, o BRT-ABC e a Linha 20-Rosa representam um avanço significativo para o transporte público em São Paulo, impactando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos e fortalecendo a conectividade entre a capital e a região metropolitana.