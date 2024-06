Prefeito Orlando Morando vistoria avanço das obras de ampliação da EMEB Regina Rocco Casa I

Os trabalhos para a expansão da EMEB Regina Rocco Casa I, localizada no bairro Montanhão, em São Bernardo, seguem em plena execução. Em visita ao canteiro de obras, na manhã desta segunda-feira (10/6), o prefeito Orlando Morando observou o avanço na construção de novo prédio anexo à unidade, e que recebe R$ 11,6 milhões em investimento. A intervenção é fundamental para a região, já que possibilitará a ampliação do atendimento na Educação Infantil, com oferta de 1.000 vagas em período integral a 100% dos estudantes matriculados.

“Estamos transformando essa área da cidade em um grande complexo de serviços, com escolas, unidade de Saúde, base da GCM, centro esportivo. Essa é uma das regiões mais populosas da cidade e a Prefeitura tem de estar atenta à demanda, adequando a oferta de serviços à população. Mais uma obra que vem fortalecer a Educação de São Bernardo, dentro da nossa estratégia de ampliar o ensino em tempo integral às nossas crianças”, observa o chefe do Executivo Municipal.

Conforme explica a secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini, com a expansão da EMEB Regina Rocco Casa I, serão criadas 540 novas vagas para estudantes da Educação Infantil. “Essa obra nos possibilita a reorganização do atendimento aqui nesta importante região da cidade, ofertando 1.000 matrículas em tempo integral para 2025”, diz.

INTERVENÇÕES

O projeto de ampliação da EMEB Regina Rocco Casa I inclui a construção de prédio com área de 3.398,52 m², dividido entre térreo e mais dois pavimentos. No espaço, serão instaladas 18 salas de aula, sanitários, quadra esportiva, cozinha, refeitório, pátio coberto, área de serviço (lavanderia e vestiários), sala multiuso, biblioteca, ateliê, espaço maker e salas administrativas (sala dos professores, coordenação, secretaria, direção e vice-direção).

COMPLEXO

A área do Complexo Tiradentes (Rua Tiradentes, nº 1845, Montanhão) já conta com as EMEBs Regina Rocco Casa I e II, base da Guarda Civil Municipal (GCM), ginásio esportivo, centro de handebol e de capoeira e a Arena Olímpica de São Bernardo. Estão em obras a UBS Vila São Pedro II, que recebe investimento de R$ 12,5 milhões, e uma nova creche – com investimento de R$ 7,5 milhões –, por meio do Prosabs, o maior plano de investimentos em mobilidade e infraestrutura da história cidade.

EDUCAR MAIS

Criado em 2017, o Educar Mais amplia a jornada escolar para nove horas diárias, com quatro refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, e jantar) e currículo diferenciado, com aulas de inglês e italiano, educação ambiental, iniciação científica, jogos de raciocínio, robótica e música, por exemplo.