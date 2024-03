Prefeito Orlando Morando tem contas aprovadas do exercício 2021

O exercício financeiro do ano de 2021 da Prefeitura de São Bernardo na gestão Orlando Morando (PSDB) foi aprovado pela Câmara Municipal, recebendo 22 votos favoráveis e nenhum contrário, na sessão ordinária desta quarta-feira (27/3). Seguindo o parecer favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), os vereadores pautaram o tema no decorrer dos trabalhos legislativos.

“Este é um resultado que um gestor público precisa apresentar para sua população. É nossa responsabilidade trabalhar com respeito ao dinheiro público, garantindo os melhores investimentos e serviços para todos”, destacou o prefeito Orlando Morando.

ANO DE AVANÇOS – O ano de 2021 foi marcado por importantes marcos na economia do município e, também, pelo avanço no enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus, com enfoque na vacinação contra a doença. São Bernardo foi apontada pelo Instituto Votorantim como a cidade menos vulnerável e mais eficiente no combate à Covid-19 da Região Metropolitana de São Paulo.

Fruto de uma ampla política de valorização de seu polo industrial, São Bernardo também foi considerada a melhor cidade do País para fazer negócios na área da indústria, conforme levantamento realizado pela consultoria Urban Systems, em parceria com a Revista Exame. O ranking avaliou municípios com mais de 100 mil habitantes, por meio da análise de dez diferentes indicadores.

Também em 2021, mapeamento desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que São Bernardo, um dos principais polos industriais do Brasil, atraiu investimentos diretos de mais de R$ 9 bilhões entre 2021 e 2022, gerando 230 mil postos de trabalho. As projeções englobaram aportes privados (R$ 6,5 bilhões), públicos (R$ 2,2 bilhões) e parcerias (R$ 340,3 milhões).