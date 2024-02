Prefeito Orlando Morando entrega conclusão de recapeamento na Paulicéia

Em mais um passo significativo para ampliar a recuperação viária da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, vistoriou nesta terça-feira (27/02) a conclusão das obras de recapeamento asfáltico na Paulicéia. A iniciativa contemplou 83 vias do bairro, beneficiando 100% do território, o que atende a antiga demanda dos moradores da região. As intervenções no local somaram aproximadamente 32 quilômetros de extensão.

O investimento se deu no valor total de R$ 17,6 milhões, viabilizado em boa parte com recursos de emendas da deputada estadual e primeira-dama do município, Carla Morando. A ação, encampada pela Secretaria de Serviços Urbanos de São Bernardo, integra o Programa Asfalto Novo, o que envolve troca do pavimento, recuperação de guias (as que estavam danificadas) e sarjetas, zeladoria, bem como sinalização horizontal e vertical.

“Nada melhor do que conferir in loco e circular nas ruas do bairro para confirmar a qualidade do trabalho executado. Fizemos uma revitalização completa do viário na Paulicéia, bairro enorme e tradicional da nossa cidade, que ganha em qualidade, segurança e valorização. Nos dá clara sensação de zeladoria realizada. Medida que a população da região pleiteava há mais de 20 anos, e temos a satisfação de entregar essa nova etapa do Asfalto Novo”, frisou o chefe do Executivo municipal.

Responsável pela pasta que gerenciou as intervenções, Marcos Cayres salientou que, além da melhoria da pavimentação, a iniciativa irá gerar economia aos cofres municipais. “Obra importante, muito aguardada pelos moradores. Investimento grande. Agora, com o recapeamento e asfalto totalmente recuperado, não há necessidade de se despender com manutenção de tapa-buraco por um longo tempo”, acrescentou.

Implantado desde 2017, o Programa Asfalto Novo atingiu a marca de mais de 1.600 ruas recapeadas em São Bernardo, totalizando quantidade superior a 500 quilômetros de pavimentação em diversos bairros do município.

A região da Paulicéia recebeu também, recentemente, além do programa de Praça-Parque, com a transformação da Praça Antônia Zampieri Grotti, a implantação de iluminação de LED, em substituição a lâmpadas de vapor de sódio, proporcionando maior claridade, segurança e economia.

ASFALTO NOVO – As melhorias do Programa Asfalto Novo já alcançaram, entre os bairros impactados, o Batistini, Grande Alvarenga, Cooperativa, Rudge Ramos, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides e Assunção.