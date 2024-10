Policlínica de Psicologia da UMESP já promoveu 2 mil atendimentos gratuitos à população em 2024

Referência em filantropia e engajada com a comunidade do Grande ABC, a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), uma das principais instituições de ensino superior do estado de São Paulo, disponibiliza atendimento psicológico gratuito há mais de mais de 47 anos com foco em promover o suporte à população de São Bernardo do Campo e cidades vizinhas. Oferecido pelo Serviço de Atendimento Psicológico da Policlínica da instituição, localizada no Campus Rudge Ramos, o serviço já prestou mais de 2 mil atendimentos somente entre 2023 e 2024.

Os acompanhamentos são realizados por estudantes a partir do 7º semestre de Psicologia da universidade, sempre sob a supervisão de professores, que são mestres e doutores em suas áreas. As sessões de psicoterapia têm duração de 50 minutos e ocorrem duas vezes por semana, respeitando o ritmo e as necessidades de cada paciente.

De acordo com Valquiria Rossi, professora e coordenadora do Curso de Psicologia da Universidade Metodista, o grande objetivo do serviço é contribuir para que a comunidade consiga se sentir amparada e receba o auxílio com foco na saúde mental. “As pessoas fazem psicoterapia para se conhecer melhor. Afinal, à medida que nos conhecemos, é possível crescer e se desenvolver de forma saudável”, detalha.

O trabalho tem como missão ainda tentar minimizar uma lacuna presente no SUS. Segundo uma pesquisa do Instituto República.org, nove a cada dez municípios brasileiros têm menos de um psicólogo e psicanalista disponíveis para cada mil habitantes.

Cenário de entraves e expansão

Por outro lado, a atual responsável pelo projeto destaca que a atividade ainda precisa superar certos obstáculos, principalmente no que diz respeito à explorar a importância do atendimento.

“A psicoterapia ainda é desconhecida por grande parte da população. As pessoas ainda têm preconceito quanto a consultar-se com uma psicóloga porque alguns pensam que o profissional da área é ‘médico para louco’, o que representa uma enorme barreira para nosso trabalho”, relata. Segundo o Índice Instituto Cactus-Atlas de Saúde Mental, somente 5,1% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia.

Em contrapartida, a busca pelo autocuidado mental vive um viés de alto crescimento nos últimos anos. Segundo análise do Instituto FSB, 60% dos brasileiros que fazem terapia hoje começaram o cuidado durante a pandemia. Na visão da especialista, o movimento, que também é percebido dentro do projeto da Metodista, ainda tem enorme influência do período mais crítico da Covid-19.

“Isso pode significar que os impactos da pandemia persistem e ainda mexem com as pessoas. Foram tempos extremos, com desafios enormes, perdas e que acabou acarretando em traumas nas vidas de muitos. Porém, é importante salientar que a busca pela ajuda segue em uma curva de crescimento e queremos impulsionar ainda mais esse trabalho a fim de atingir cada vez mais pessoas”, afirma a coordenadora.

Como buscar o apoio

Atualmente, a demanda por atendimento é alta, o que resulta na existência de uma fila de espera para o atendimento da Policlínica. O processo de atendimento começa a partir da triagem, onde os pacientes são avaliados antes de serem encaminhados para sessões específicas.

Para solicitar atendimento, os interessados devem se inscrever por meio deste link ou entrar em contato através do número (11) 4366-5565 As inscrições são processadas e os pacientes são chamados para triagem, garantindo a confidencialidade do processo.

Policlínica da Universidade Metodista de São Paulo Serviço de Atendimento Psicológico

Preço: gratuidade mediante análise

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 21h

Endereço: Rua Planalto, 106 – Bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo (SP)

Inscrições: neste link