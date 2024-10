Monstar Games reúne atletas de todo o Brasil para um dos maiores evento fitness da América Latina

Os amantes do esporte têm encontro marcado com a edição do Festival Monstar Games Brasil, que acontece em São Paulo, nos dias 7,8 e 9 de fevereiro de 2025. O evento reunirá mais de 1.100 atletas de toda a América Latina em provas de superação e muita adrenalina.

Mais de mil atletas irão competir em diversas categorias, em 3 arenas de competição. Os atletas terão o condicionamento físico testado de diversas formas, como na ginástica, levantamento olímpico, corrida com carga e sem carga, remo e skierg. Os participantes serão levados ao limite e, ao final, os vencedores vão dividir mais de R$ 65 mil reais em dinheiro, além de troféus e medalhas.

O evento que gira com arenas simultâneas tem como objetivo testar o condicionamento dos participantes. Para PH, idealizador e organizador do Monstar Games, “queremos encontrar o atleta mais completo e condicionado, o Monstar seria como um vestibular do fitness, no qual testamos o condicionamento do atleta de forma dinâmica, divertida e com muita segurança”, afirma.

Além de promover o esporte, a competição tem como objetivo escolher o homem, a mulher e o time mais condicionados da América Latina. De forma a propagar a modalidade Fitness Funcional e contribuir para o desenvolvimento e crescimento dos praticantes da modalidade CrossFit, numa grande competição que busca envolver atletas, comunidades fitness, famílias e público em torno do esporte.

Além das competições irá acontecer simultaneamente shows para o público, que podem acompanhar as provas presencialmente e ter acesso a outras atrações como feira fitness, espaço gastronômico e de lazer, numa estrutura com várias atrações para pessoas de todas as idades.

Para os amantes da modalidade que não irão participar das competições poderão acompanhar o campeonato adquirindo ingressos que em breve estarão disponíveis. Já os atletas que queiram participar das competições devem fazer as inscrições pelo site.

Público

A expectativa da organização é que mais de 5 mil pessoas visitem o evento para compartilhar adrenalina e emoção. “A nossa expectativa é proporcionar uma grande experiência para o público que vem assistir e, além disso, desafiar e testar o fitness de todos os atletas que vão participar da nossa competição. Com a pandemia, os eventos foram atingidos e nosso grande objetivo, neste ciclo, é que o Monstar tenha visibilidade mundial e que, em São Paulo, a modalidade cresça, ainda mais, contribuindo com uma sociedade mais saudável e tirando as pessoas do sedentarismo, afinal foi uma pedido dos atletas e público paulista para que o Monstar Games retornasse a São Paulo depois de 7 anos”, afirma PH, idealizador do Monstar Games.

Categorias

As competições serão realizadas nas seguintes categorias: Iniciantes – Times (para atletas que estão iniciando no esporte ou participando da sua primeira competição); Scaled – Individual e Times (para atletas que estão trabalhando subir cargas); Amador e RX – Individual e Times (para atletas que fazem alguns benchmarks com o peso recomendado); Teens Individual (para atletas que tenham de 15 a 17 anos); Elite Individual (para atletas experientes e que conquistaram a sua vaga através do Qualifier do Monstar Games).

Monstar Games

O Monstar Games surgiu da ideia de fazer algo inovador dos eventos que estavam acontecendo no mundo fitness, em Goiânia. Em setembro de 2014, os organizadores do evento reuniram na capital goiana mais de 750 atletas.

Desde então a estrutura inovadora do evento consolidou o Monstar Games em todo país, e ao longo desses dez anos já foi palco de 15 edições. Sendo que o número de inscritos chegou a bater mais de 20 mil atletas entre as etapas presenciais e online.

Serviço

O que: Monstar Games Brasil – Edição São Paulo

Onde: São Bernardo do Campo – São Paulo

Quando: 7,8 e 9 de fevereiro de 2025

Ingressos: Em breve

Inscrições