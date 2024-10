Faculdade Anhanguera de São Bernardo promove capacitação em Medicina Veterinária

A Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo realizará, entre os dias 28 e 31 de outubro, uma semana de capacitação em Medicina Veterinária, reunindo renomados profissionais da área para oferecer palestras, discussões e workshops voltados ao aprimoramento técnico e científico de estudantes, médicos veterinários e interessados no setor.

O evento ocorrerá no auditório da instituição, com o objetivo de proporcionar uma imersão em temas de grande relevância e inovação na área. A programação contará com convidados de destaque que abordarão práticas clínicas, avanços cirúrgicos e novas abordagens terapêuticas no tratamento de animais. Entre os temas de aprimoramento terá desde o cuidado com animais silvestres e exóticos até inovações como o uso de células-tronco e rotinas de UTI veterinária. Além disso, também serão discutidos aspectos de saúde pública e vigilância sanitária, ressaltando o papel fundamental do médico veterinário na sociedade.

Os interessados em participar precisam fazer inscrição prévia pelo link e será cobrado um valor de R$ 40 reais para participação em todos os dias e emissão de certificação. Confira abaixo a programação completa.

Serviço:

Data: 28 a 31 de outubro

Local: Faculdade Anhanguera São Bernardo do Campo – Rua Atlântica, 731, auditório

Programação:

Dia 28 de outubro (segunda-feira):

8h às 12h: Cirurgia de Tecidos Moles – MV Rafael Melo Vieira

8h e 19h: Médico Veterinário na Saúde Pública e Vigilância Sanitária – MV Carla Resende Bastos

19h: Anestesia em Silvestres – MV Tatiane Marquini Ribeiro

Dia 29 de outubro (terça-feira):

8h às 12h: Principais Doenças de Equinos Neonatos – MV Renato Godoy

8h às 12h: Peritonite Infecciosa Felina: Desafios no Diagnóstico – MV Clarissa Klein

8h às 12h: Acupuntura na Medicina Veterinária – MV Nathalia Scandiuzzi

19h às 22h: Procedimentos FAST-US – MV Mariana Petrillo

19h às 22h: Criptorquidectomia por Videolaparoscopia – MV Renato Godoy

19h às 22h: Cirurgia de Tórax – MV Gustavo Nogueira

Dia 30 de outubro (quarta-feira):

8h às 12h: Anestesia em Silvestres – MV Tatiane Marquini Ribeiro

8h às 12h: Introdução e Rotina da UTI na Medicina Veterinária – MV Carolina Sernaglia

19h às 22h: Correlação entre Raio-X e Ultrassom – MV Amanda de Oliveira e MV Lucas Fantinati

19h às 22h: Cuidados Paliativos na Medicina Veterinária – MV Camila Marques

19h às 22h: Acupuntura na Medicina Veterinária – MV Nathalia Scandiuzzi

Dia 31 de outubro (quinta-feira):