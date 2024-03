Prefeito Orlando Morando entrega Ciclovia da Avenida Prestes Maia, em São Bernardo

Na presença de 2.000 pessoas, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou na manhã deste domingo (24/3) a Ciclovia e pista de caminhada da Avenida Prestes Maia, no Centro. O ato oficial foi realizado com Pedalada, Corrida de Lazer e Cãominhada, destacando a malha cicloviária de 1,5 quilômetro de extensão, ampliando o circuito de 13,8 quilômetros de ciclovias por todo o município.

Divulgação/PMSBC

A formatação do novo percurso da Prestes Maia, que compreende a extensão da Rua Santa Filomena até a Rua Tiradentes, recebeu o investimento de R$ 5 milhões. O pacote inclui uma série de intervenções no traçado, tais como a adequação do canteiro central, com execução de guias e sarjetas, implementação de área de convívio com acessibilidade, sinalização, pontos de paraciclo (estacionamento para bicicletas), colocação de guarda-corpo e novo paisagismo.

“Um dia de muita alegria e conquista para a nossa cidade, uma vez que se trata de uma das principais. Trabalhamos com bastante intensidade para proporcionar mais lazer e bem-estar a todos. Desde o início da nossa gestão, temos investido bastante na expansão das ciclovias”, destacou o prefeito Orlando Morando, durante o ato que contou com a presença dos secretários Delson José Amador (Transportes e Vias Públicas), Mauro Valeri (Obras e Planejamento Estratégico), Alex Mognon (Esportes e Lazer), além de demais autoridades municipais e vereadores.

PERCURSO

Por volta das 7h da manhã, o público começou a chegar para participar da atividade, na Rua Dois de Outubro, altura do nº 33, travessa da Prestes Maia. Muitos vieram acompanhados de seus pets. Entre os presentes, o funcionário administrativo Daniel Oliveira. “Já tenho o hábito de fazer caminhadas e como moro aqui perto, vim conferir. Ficou ótimo, até o Logan (nome do seu cachorro) adorou”, pontuou.

Nas semanas anteriores ao evento, 1.500 vouchers foram distribuídos para aqueles que doaram 1 kg de alimento não perecível, garantindo uma camiseta exclusiva da inauguração. Entre os participantes, foi sorteada uma bicicleta.

ILUMINAÇÃO EM LED

Em relação à iluminação no local, a Administração municipal investiu mais R$ 368,4 mil na modernização do sistema, resultando em maior eficiência, economia e segurança. Foram substituídas 160 luminárias por LED e colocados 80 braços duplos, além da implantação de 8 pontos de ônibus.

REPLANTIO DE ÁRVORES

A Prefeitura realizou o replantio de 365 mudas de árvores de Ipê, em quatro variedades: 217 amarelas, 80 rosas, 30 brancas e 38 roxas. Esta medida compensatória visa a reposição de árvores eventualmente suprimidas devido a atividades e obras decorrentes da infraestrutura urbana.