Prefeito Orlando Morando entrega 54 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal

O prefeito Orlando Morando entregou, nesta terça-feira (5/12), 54 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal (GCM), ampliando o investimento municipal na política pública de segurança de São Bernardo. A frota renovada oferece veículos exclusivos para o patrulhamento do Programa Guardiã Maria da Penha, da Guarda Ambiental e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), mediante investimento de R$ 2,5 milhões.

“Essa entrega é um avanço nas políticas públicas de segurança. Quando assumimos a cidade, a GCM tinha uma frota velha e obsoleta e nós mudamos esse cenário. Contamos hoje com veículos e equipamentos modernos, que auxiliam no trabalho do GCM e o protegem. Sem contar que neste modelo de investimento, temos uma grande economia aos cofres públicos”, observa o chefe do Executivo.

Entre os diferenciais da nova frota, destaque para os veículos para o Programa Guardiã Maria da Penha, voltado à proteção das mulheres. “O Brasil ainda enfrenta uma triste realidade, na qual muitas mulheres sofrem violência doméstica. Aqui em São Bernardo, instituímos em 2021 a Lei Guardiã Maria da Penha para proteção dessas vítimas e tem sido um trabalho exemplar, mandando os agressores para atrás das grades”, ressalta Morando. Dados da inteligência da GCM de São Bernardo mostram que, somente em 2023, oito agressores foram presos por descumprirem medidas protetivas.

OUTROS INVESTIMENTOS – Ao longo dos últimos meses, foram entregues à GCM os novos coletes de proteção que dispõem de tecnologia mais segura e armas semiautomáticas, além da reestruturação das bases e capacitação dos agentes de segurança. Em outubro, a Guarda Civil Municipal também passou a contar com três drones para ampliar o monitoramento de segurança em pontos de maior incidência criminal, mediante investimento de R$ 52 mil. Em 2018, foram adquiridas 400 pistolas calibre 380 milímetros e, em 2021, o Governo Estadual fez a doação de 500 pistolas 40 milímetros para a GCM do município.

REFERÊNCIA PARA O ESTADO DE SP – Para o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, coronel Carlos Alberto do Santos, todo o investimento e estrutura reflete no trabalho de excelência realizado pela Guarda Civil Municipal. “Nos tornamos referência para outras cidades. Tenho orgulho dessa instituição que é exemplo. Segurança é prioridade em São Bernardo e não medimos esforços para que o nosso guarda tenha os melhores recursos para trabalhar e proteger o cidadão”, diz.

Desde o início da gestão, a Prefeitura de São Bernardo vem intensificando os investimentos na Pasta de Segurança Urbana. Atualmente, a Guarda Civil Municipal da cidade é a segunda maior do Estado, com 874 agentes, número que representa crescimento de 5% em relação a 2022 e de 8% em relação a 2021. No momento, há concurso público em andamento para preenchimento de 150 novas vagas (75 para homens e 75 para mulheres).