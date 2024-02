Prefeito Orlando Morando dá aval para recapeamento no Jardim Tupã, região do Riacho

Demanda antiga atendida em ação que visa ampliar o plano de recuperação da malha viária de São Bernardo. Dentro desta perspectiva, o prefeito Orlando Morando assinou nesta terça-feira (06/02) ordem de serviço para início imediato das obras de recapeamento asfáltico no Jardim Tupã, região do Riacho Grande. A medida, formalizada em evento no local com autoridades e munícipes, compreende intervenções em 3,2 quilômetros de extensão, incluindo drenagem e sinalização de todo o trajeto.

O investimento se dará no valor de R$ 5 milhões, integrado ao Programa Asfalto Novo. Essa etapa do projeto consiste na pavimentação de 11 vias, abrangendo 36,7 mil metros quadrados de recapeamento. A lista de ações no bairro é composta pela Estrada Henrique Rosa, Estrada do Hawaí e Estrada José Marion, além das ruas Anhanguera, Antônio Bisognini, Dois, Goitacazes, Palmerina Odília F. Guaselli, Tupiniquins, Turiassú e Ubirajara.

“Uma ótima notícia para todo o bairro. Estamos, mais uma vez, acolhendo uma demanda histórica. Chegou o dia tão sonhado dos moradores do Jardim Tupã. Não é tapa-buraco, é recapeamento de 100% das vias. Medida que dá uma sensação de zeladoria, significa cuidar, melhorar a vida das pessoas. Agradeço a confiança de todos”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

O prazo previsto para conclusão das intervenções é de 120 dias. A medida no Jardim Tupã vai beneficiar cerca de 5 mil pessoas. O trabalho de recuperação das vias ficará sob responsabilidade da equipe da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, encabeçada por Delson José Amador. “Obra que cumpre mais uma importante fase do Asfalto Novo. Desta forma, executamos uma missão que nos foi dada”, assinalou o secretário.

Morador do bairro há 11 anos, o motorista e vice-presidente da Sociedade Amigos do Jardim Tupã, Wilian Vieira, de 43 anos, pontuou que a iniciativa atende solicitação local. “Uma grande satisfação, para nós, verificarmos o início da recuperação do asfalto. Estávamos precisando. Vem numa boa hora para os moradores.”

No total, o Programa Asfalto Novo, implantado em 2017, já contemplou cerca de 1.600 vias de São Bernardo, o equivalente a 500 quilômetros de extensão. Diante da abrangência, o projeto se transformou no maior pacote de melhorias do viário na história. Entre os bairros impactados estão Batistini, Grande Alvarenga, Cooperativa, Rudge Ramos, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Vila Euro e Assunção.