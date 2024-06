Prefeito Orlando Morando confirma entrega de alargamento da Poney Club para 2º semestre

Com o plano concreto de otimizar a mobilidade urbana na cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, vistoriou as obras de alargamento da Estrada Poney Club, na região do Grande Alvarenga, e confirmou, mediante avanço das ações, entrega dentro do prazo: no segundo semestre deste ano. A medida compreende importante intervenção viária para melhorar o fluxo de veículos em todo o entorno, além da implantação de ciclovia e novo trevo no cruzamento com a Estrada dos Alvarengas.

O pacote de obras envolve o investimento no valor de R$ 15 milhões. O alargamento consiste na primeira etapa do projeto. As intervenções abrangem a ampliação da via de duas para três faixas de rolamento (sendo uma no sentido bairro e duas no sentido Centro), além de uma ciclovia em trecho de 980 metros de extensão. As ações no local integram robusto aporte voltado à infraestrutura, por meio do Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Socio-Ambiental dos Bairros de São Bernardo).

“Ritmo acelerado de obras, intensa movimentação de máquinas e trabalhadores. Estamos avançando com o alargamento e ciclovia, visando melhorar – e muito – o fluxo do trânsito na região, beneficiando os moradores, entre outros bairros, do Jardim das Orquídeas e Las Palmas. Boa parte já foi feita, inclusive com remoção dos postes, e agora estamos nesta etapa que abrange chegar até a Estrada dos Alvarengas, que receberá um novo trevo nesta ligação”, sustentou o chefe do Executivo municipal.

A vistoria do prefeito Orlando Morando foi realizada ao lado do secretário de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson José Amador. Segundo ele, o andamento das obras possibilita projetar a conclusão no período previsto. “Mais uma obra significativa que une mobilidade e infraestrutura na nossa cidade, atendendo todos os cantos de São Bernardo. Estamos trabalhando para finalizar as intervenções entre agosto e setembro.”

A iniciativa da Administração municipal trata-se de antiga demanda de moradores e comerciantes do entorno.

NOVA LIGAÇÃO – As obras contemplam ainda a construção de binário de mais 1,3 quilômetro na Rua Santa Martins, nas adjacências da estrada, viabilizando a ligação direta da via com a Rodovia dos Imigrantes e reduzindo o tempo de viagem. Juntas, as duas intervenções somam R$ 32,5 milhões em investimentos, cujos recursos são provenientes de financiamento junto à CAF (Corporação Andina de Fomento).