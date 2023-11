Prefeito Orlando Morando autoriza obras de pontilhão na Av. Juscelino Kubitschek

Em sequência a obras para otimizar a mobilidade urbana da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou o início da construção de pontilhão na Avenida Juscelino Kubitschek, região do bairro Alves Dias. O novo viário, planejado para cruzamento com a Rua Norberto Esteves, irá, entre outros aspectos, permitir o acesso ao lado direito da Estrada Samuel Aizemberg para quem chega ao município pela Rodovia dos Imigrantes. O investimento do poder público será no valor de R$ 600 mil.

O pontilhão, de acordo com o projeto, vai contar com 12 metros de largura por 6 metros de comprimento, sobre o córrego, próximo à altura do campo do Palestrinha. As obras compreendem pacote de ações em torno da Samuel Aizemberg, que, atualmente, recebe última etapa de intervenções de alargamento. Após a implantação desta medida na estrada, o canteiro central impedirá as conversões à esquerda. Com a mudança, o acesso, pelas ruas Norberto Esteves e Maria Cardoso da Costa (paralela), possibilitará ainda o retorno no sentido Centro e o ingresso à Diadema, com entrada pela Rua Maria Cardoso.

“Importante obra, já com vergalhões de ferro sendo cravados na via, que permitirá a execução de pontilhão, uma passagem, criando uma rotatória da Samuel Aizemberg, tanto para quem vem de Diadema quanto para quem acessa pelo Centro de São Bernardo. Essa intervenção faz parte do pacote de duplicação da Samuel Aizemberg, com objetivo de melhorar o fluxo de veículos na região”, pontuou o chefe do Executivo municipal, em vistoria no local, acompanhado pelo secretário adjunto de Transportes e Vias Públicas, Olimpio Eugênio Fernandes.

A intervenção, que integra projeto de implementação do Corredor Anchieta-Imigrantes, inclui a fundação de 32 estacas metálicas, com 25 metros de comprimento, dispostas em dois blocos, além de 8 vigas pré-moldadas.

A previsão de entrega do pontilhão é fevereiro de 2024, enquanto que as obras da Samuel Aizemberg, até fim do primeiro semestre do ano que vem. “Essa é uma das obras de maior impacto, para melhor, no sistema de mobilidade urbana da cidade. Obra que engloba desapropriação em todo o seu eixo, extremamente importante. Trecho novo que liga a Imigrantes até a Via Anchieta, com seis faixas de rolagem, acrescentado a um corredor de ônibus. Portanto, melhora para quem anda de transporte coletivo, e também para carros e caminhões”, emendou o prefeito.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura liberou retorno de acesso à Estrada Samuel Aizemberg na altura do Viaduto João Fernandes Filho (antigo viaduto Castelo Branco), medida que atendeu reivindicação de motoristas. Com a alteração, quem acessa a Samuel Aizemberg, na região do Cooperativa (próximo à Imigrantes), sentido Centro, não precisa mais fazer todo o contorno no viaduto, passando pela Avenida dos Flamingos, para retornar à avenida (sentido bairro), resultando em redução no tempo de viagem.

INVESTIMENTOS – Os investimentos da atual gestão municipal para melhorar o tráfego de veículos têm transformado São Bernardo. Orçadas em cerca de R$ 40 milhões, as obras remanescentes da Estrada Samuel Aizemberg consistem na duplicação de um novo trecho, de 1,25 quilômetro de extensão, que vai do acesso à Imigrantes, na região industrial do Cooperativa, até justamente o campo do Palestrinha. A via passará a ter três faixas de rolamento em cada sentido (sendo duas exclusivas para corredor de ônibus).

Recentemente, no começo de novembro, o prefeito Orlando Morando inaugurou o prolongamento da Avenida Juscelino Kubitschek (aporte de R$ 2,5 milhões) – anteriormente, inexistente -, no Conjunto Habitacional Granja Ito, trecho concentrado na região do Cooperativa, também visando otimizar o fluxo na região.