Prefeito Orlando Morando assina ordem de serviço para reforma do campo Grêmio Esportivo Taboão

Em sequência ao plano de revitalização de todos os campos de várzea, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou, nesta terça-feira (23), a ordem de serviço que autoriza o início imediato da revitalização do Campo do Grêmio Esportivo Taboão – localizado na Rua Paraná, nº 20, bairro Taboão.

A agenda oficial foi realizada nas dependências do campo e contou também com a participação da deputada estadual Carla Morando, vereadores, secretários municipais e moradores. O andamento das intervenções está sob coordenação da secretaria de Serviços Urbanos.

A intervenção contempla a implantação de grama sintética, novas traves, troca de alambrados, reforma completa dos vestiários, iluminação com refletores em LED, reforma dos bancos de reserva, nova drenagem, paisagismo e acessibilidade e ainda o fechamento do espaço externo em uma nova Praça-Parque para o bairro, transformando todo o local em uma grande área esportiva e de lazer, com aproximadamente 7 mil metros quadrados.

“A obra terá um custo total de R$ 2,6 milhões, sendo que R$ 1 milhão é fruto de emenda parlamentar da minha esposa e deputada estadual, Carla Morando, que se tornou a madrinha de todas estas revitalizações dos campos e que sem o envio dessa verba, não seria possível”, detalhou o prefeito Orlando Morando.

MELHORIAS – Além da revitalização do campo, outras intervenções se somam ao pacote de melhorias efetuadas do Taboão, como o Pronto-Atendimento 24h, outras duas Praça-Parque, recapeamento asfáltico de vias, e troca de luminárias por pontos de LED via Programa Mais Luz. “Se outras autoridades tinham esquecido deste bairro, provamos que na nossa gestão, ele será sempre contemplado com projetos importantes para toda a população”, complementou o prefeito.