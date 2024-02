Prefeito Orlando Morando anuncia revitalização de 23 Arenas Parque de Esportes

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou, nesta quarta-feira (7/2), a revitalização de 23 Arenas Parque de Esportes espalhadas pela cidade. Os equipamentos de lazer, que oferecem estrutura completa para prática de diversas modalidades esportivas, passarão por uma reforma geral em sua infraestrutura, incluindo a substituição e troca de itens desgastados. Ao todo, serão investidos R$ 900 mil na execução das melhorias, recurso enviado pela deputada estadual Carla Morando. A previsão é a de que as intervenções sejam concluídas em até 120 dias.

Criado no fim de 2019, o programa Arena Parque de Esportes está entre as iniciativas mais bem-sucedidas da atual Administração municipal. O objetivo do projeto é expandir a prática esportiva e o lazer para a população, com a construção de equipamentos esportivos em terrenos até então abandonados ou próprios municipais em desuso, permitindo, assim, a destinação social para essas áreas – a maioria delas localizada em pontos afastados do Centro da cidade.

“Esse programa foi um dos modelos mais acertados que nós criamos. Com as Arenas Parque, passamos a dar mais oportunidade para os jovens praticarem esportes perto de suas casas. Deu tão certo, as arenas são tão utilizadas, que hoje notamos que boa parte delas necessita de manutenção por um desgaste praticamente natural. E é isso que faremos”, destacou Morando ao anunciar o pacote de revitalização. “Vamos devolver com as mesmas características de uma arena nova. Porque não basta fazer novos equipamentos. É preciso manter esses espaços em bom estado”.

Em visita à Arena Parque de Esportes do D.E.R., localizada ao lado do Complexo Viário Tereza Delta, o chefe do Executivo detalhou que o pacote de melhorias nas arenas engloba a revitalização de gramados sintéticos, substituição de alambrados danificados, assim como, a troca de redes de proteção e de lâmpadas de LED, além da reforma completa das pistas de skate e pintura geral desses espaços.

ARENAS CONTEMPLADAS – A revitalização contemplará 23 das 25 Arenas Parque existentes na cidade. Foram selecionadas para receber manutenção os equipamentos inaugurados de 2019 a 2022 e que apresentavam maior necessidade de reforma. São elas: Américo Brasiliense, Silvina, Jardim Floral, Parque Hawai, Botujuru, Pinheirinho, Parque Ideal, Três Marias, Jardim Esmeralda, Divinéia, Jardim Canaã, Nevio Albiero, São Judas (Represa), Vila Falcão, Zelindo Ventorini (Batistini), Jerusalém, D.E.R (Tereza Delta), Alves Dias, Parque Imigrantes, Silvina II, Cafezal, Parque São Bernardo e da Rua dos Vianas (Regino Raimundo da Silva).

O trabalho será coordenado pela Secretaria de Esportes e Lazer, sob o comando do secretário Alex Mognon, que também esteve presente no anúncio do pacote de revitalização e detalhou que todas as arenas passaram por vistoria para verificar quais intervenções são necessárias em cada uma delas. “A ideia é que, com essa revitalização, a gente consiga entregar neste primeiro semestre todas essas arenas 100% renovadas”.