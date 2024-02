Polo de educação na ACISBEC oferece desconto especial

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) é polo EAD (educação à distância) da FAC (Faculdade do Comércio-SP), instituição de ensino da rede de associações da FACESP, a federação das associações comerciais do Estado, e oferece oportunidade neste início de ano. Para os que efetuarem a matrícula para a graduação ganham uma pós-graduação. O prazo é limitado até 7 de março.

O objetivo da iniciativa é oferecer ao comércio mais especialização, competências e conhecimento em diversas áreas.

O EAD+PLUS Faculdade do Comércio São Bernardo do Campo oferece cursos de graduação e pós-graduação e prepara os alunos para as diversas especializações.

Na educação digital (EAD)+, os cursos oferecidos são: Gestão Comercial, Gestão de RH, Gestão Logística, Comércio Eletrônico, Ciências Contábeis (bacharelado), Marketing, Gestão Financeira e Comércio Exterior.

Na pós-graduação: Comércio Exterior e Negócios Internacionais; Gestão de Projetos; Gestão Estratégica de Negócios, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança; Gestão Financeira e Controladoria; Logística Empresarial Estratégica e Negócios e Marketing Digital.

Outras informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone: (11) 2131-4800 ou whatsapp: (11) 97665-2257 e e-mail: polosbc.fac@acisbec.com.br . Acesse: www.acisbec.com.br.