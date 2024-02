Parque inflável Arena Bigtron chega ao São Bernardo Plaza Shopping

O São Bernardo Plaza Shopping traz uma nova atração para a criançada se divertir! A partir de 8 de fevereiro, a Praça Central de Eventos recebe o parque inflável Bigtron. Inspirada no universo de robôs gigantes, a atração traz um circuito de brincadeiras que irá entreter os pequenos e levá-los em uma verdadeira aventura por entre os obstáculos. A Arena Bigtron fica disponível até o mês de março e opera durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

No espaço, a criançada pode aproveitar obstáculos e tobogãs infláveis, além de uma área kids com mega piscina de bolinhas, playground com referência aos personagens e camas elásticas. O parque conta também com um cantinho de pintura para estimular a criatividade dos pequenos.

A Arena Bigtron é indicada para crianças de até 12 anos. Crianças de até 5 anos devem ser acompanhadas por um adulto responsável não pagante. Crianças PCD devem estar acompanhadas também por um responsável, independente da idade.

O valor para brincar é R$50 por 30 minutos de brincadeiras – é cobrado R$1 por cada minuto extra.