Parque Estoril recebe 1ª etapa do Circuito de Maratona Aquática de 2025

O Parque Municipal Estoril, às margens da Represa Billings, recebe, neste sábado (25/1), a 1ª etapa do Circuito Paulista de Maratona Aquática de 2025 e contará com três modalidades no torneio: distância curta (800 metros), média (2 quilômetros) e longa (4 quilômetros), mediante inscrição prévia de mais de 600 atletas.

A iniciativa é realizada pela Associação Aquática, com apoio da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, que oferece estrutura para a realização do evento, incluindo segurança, via GCM (Guarda Civil Municipal), com embarcação da guarda ambiental, e unidade de ambulância, além de apoio de salva-vidas do Corpo de Bombeiros.

“Muito feliz de ver a nossa cidade abrindo novamente esse evento tradicional, que é vitrine para os atletas da modalidade. Uma alegria saber que a região do Riacho Grande, além de potencial turístico, é também referência na área esportiva e de lazer, porque a família e amigos destes competidores, bem como simpatizantes da modalidade, poderão desfrutar de um dos nossos parques que contemplam diversas atividades”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

PROVA OLÍMPICA – Disputada em águas abertas, a maratona aquática tornou-se modalidade olímpica, ao ser disputada pela primeira vez em Pequim (China, 2008). Nas Olimpíadas, o percurso é de 10km, enquanto que, nesta etapa de São Bernardo, as provas vão de 800m a 4km, popularizando e democratizando o esporte.

ESTORIL – Fundado em 1955, o Parque Estoril foi transformado, em 2013, na primeira Unidade de Conservação de São Bernardo a garantir a preservação da Mata Atlântica, da fauna e da Represa Billings. A partir de então, o local passou a ser denominado Parque Natural Municipal Estoril, ganhando status não somente de equipamento de lazer, mas também de uma área que precisa ser protegida e conservada do ponto de vista ambiental.

O equipamento, localizado na região do Riacho Grande, conta com teleférico, pedalinho, stand up paddle e caiaques, trilhas para caminhada, viveiro escola, jardim sensorial, área de piquenique, área de banho, estacionamento, lanchonetes e museu de arte ao ar livre.

SERVIÇO

1ª etapa do Circuito de Maratona Aquática de 2025

Endereço: Rua Portugal, 1.100, Riacho Grande.

Horário: a partir das 8h