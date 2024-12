Prefeitura de São Bernardo conclui revitalização do deck da Prainha do Riacho Grande

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão do prefeito Orlando Morando, realizou mais uma importante entrega neste domingo de verão (22/12). Trata-se da revitalização completa do deck de madeira da Prainha do Riacho Grande, às margens da Represa Billings. A melhoria recebeu investimento da ordem de R$ 330 mil para ofertar mais conforto e estrutura aos turistas e comerciantes.

Em visita ao local neste domingo, o chefe do Executivo destacou que as intervenções visam atender demanda dos frequentadores do local, além de integrar programa municipal de manutenção das áreas públicas. “Nada melhor que ter um espaço agradável como a Prainha do Riacho Grande para se divertir em família durante o verão. Esse investimento vem ao encontro do desejo da população, somando às demais ações que a Prefeitura vem realizando neste importante subdistrito”, destaca.

Conforme explica o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, toda a manutenção do deck da Prainha foi realizada com recursos e mão de obra próprios. “Realizamos a manutenção de 340 metros quadrados do assoalho e vigas de sustentação e a substituição das mesmas, além da impermeabilização de todo o assoalho de madeira do lado esquerdo do deck”, diz.

Para o subprefeito do Riacho Grande, Heitor Cristofolini, além de atender os turistas, as melhorias também trazem reflexo positivo ao comércio local. “Um espaço de lazer bem cuidado e com infraestrutura adequada atrai mais visitantes e, com isso, colabora com a economia do Riacho Grande. Estamos muito satisfeitos”, observa.

OPERAÇÃO VERÃO SEGURO

Está em vigor, até 20 de março de 2025, a Operação Verão Seguro 2024/2025. Neste período, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros se unem para garantir mais segurança aos turistas, comerciantes e, principalmente, na proteção aos banhistas da Prainha do Riacho Grande, do Parque Estoril e demais margens da represa Billings, com reforço no patrulhamento a pé, na base comunitária móvel, por motocicletas, embarcações (lancha e jet-ski) e guarda-vidas, além da fiscalização com apoio de drones.

INVESTIMENTOS NO RIACHO

Desde 2017, a Prefeitura de São Bernardo vem implementando diversas melhorias no subdistrito do Riacho Grande. As mais recentes delas foram a inauguração de unidade do Programa Cuidadoso – Centro de Cuidados de Saúde para o Idoso Unidade Básica de Saúde (UBS) Riacho Grande e, em novembro, a entrega do novo Centro de Esportes Aquáticos Danilo Cavinato, no bairro Estoril, às margens da Represa Billings – espaço oferece piscina semiolímpica para treinamento de futuros atletas de diversas modalidades da natação, rampa de canoagem, deck, pátio, vestiários, lanchonete, gradis, elevador (voltado a PCDs) e quadra de beach tenis.