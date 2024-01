Orlando Morando entrega reestruturação de mais 30 leitos do Hospital de Clínicas

Em sequência ao robusto investimento na área da Saúde como prioridade da gestão, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou nesta sexta-feira (19/01) a reforma de mais 30 leitos de enfermaria do Hospital de Clínicas (HC), um dos principais equipamentos públicos da cidade. As obras estruturais finalizadas, dentro de padrão de qualidade, compreendem a ala sul do 6º andar da unidade. A intervenção no local é resultado de aporte no valor de cerca de R$ 4 milhões.

A etapa da reforma abrangeu desde a troca completa de todo o piso e contrapiso a instalação de nova manta vinílica e revestimentos, totalizando 60 leitos neste espaço. Com início do processo de reestruturação no ano passado, a recuperação dos primeiros 30 leitos, da ala norte, no mesmo andar, foi concluída no começo de janeiro. A previsão é completar o amplo pacote da reforma de 160 – incluindo, além do 6º, os andares 3º e 8º – até fim de março deste ano.

“Mais uma importante etapa de entrega, pensando nas pessoas. A reforma era necessária, o piso estava completamente deteriorado, situação que podia colocar em risco pacientes e profissionais da área. Saúde sempre foi e continuará como prioritária. Não à toa levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que São Bernardo está entre as únicas três cidades de São Paulo a receber classificação de efetividade da gestão, sendo a saúde um dos itens principais do índice”, frisou o chefe do Executivo municipal, ao lado do secretário de Saúde de São Bernardo, dr. Geraldo Reple, e do diretor técnico da unidade, dr. Stefanos Lazarou.

Reple destacou que, além do atendimento de alta complexidade, o HC é retaguarda, por exemplo, às UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24 horas em funcionamento na cidade. “Medida extremamente significativa. Com essas entregas, a gente vai conseguir agilizar melhor o processo, transferindo pacientes e desafogando as UPAs.” Stefanos complementou, por sua vez, que, mesmo durante o período de obras, não houve prejuízo na efetividade de cirurgias eletivas do equipamento.

Colocado em pleno funcionamento a partir de 2017, o Hospital de Clínicas de São Bernardo completou 10 anos em dezembro. Desde sua abertura, o equipamento de saúde de média e alta complexidade alcançou a marca de 650 mil consultas ambulatoriais e quase 70 mil cirurgias realizadas, sendo mais de 600 crianças operadas com diagnóstico de cardiopatia congênita. No período, foram 97 mil internações e mais de 658 mil exames de imagem.