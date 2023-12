Orlando Morando autoriza recapeamento do Jardim Ipê IV e Jardim Esmeralda

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou, dentro do maior projeto de recuperação da malha viária da história da cidade, o início imediato de recapeamento dos bairros Jardim Ipê IV, no Demarchi, e Parque Esmeralda, no Grande Alvarenga, além de acrescentar no pacote a Rua dos Feltrins e Rua Mário Missiroli, ambas situadas também no Demarchi. Mediante assinatura da ordem de serviço, a medida, que integra o Programa Asfalto Novo, contempla investimento nesta etapa no valor de R$ 5,68 milhões.

No Jardim Ipê IV, a nova pavimentação envolve, ao todo, 19 vias, abrangendo 1,8 quilômetro de extensão, cujo investimento da Administração no local é de R$ 2,1 milhões – o prazo de conclusão é de 90 dias, beneficiando cerca de 5 mil moradores. Já o Parque Esmeralda, por sua vez, irá registrar 1,1 quilômetro de intervenções, com previsão de término no mesmo período – lá foi anunciado ainda implantação de LED. O aporte será de R$ 1,2 milhão, impactando aproximadamente 2 mil pessoas. O pacote engloba, em conjunto, sinalização (horizontal e vertical), microdrenagem e adequação de guias e sarjetas.

“Estamos dando importante avanço com o Asfalto Novo, que garante, além do recapeamento, zeladoria completa, deixando o bairro mais bonito, seguro e valorizado, bem como resulta em economia, porque reduzimos – e muito – os gastos com contrato de tapa-buraco, caindo de R$ 2,5 milhões para R$ 400 mil atuais ao mês. O asfalto destas ruas tem mais de 25 anos e, agora, vamos recuperar. Aliás, chegamos ao patamar de 450 quilômetros de vias pavimentadas na cidade. E, aliado a isso, vamos fazer toda a sinalização e demais intervenções para melhorar o entorno”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

Moradora do Jardim Ipê IV há dois anos, a confeiteira Marjory Neves Santos, de 32 anos, ressaltou que as intervenções vão garantir maior mobilidade urbana aos munícipes da região. “Essas medidas irão ajudar na locomoção e proporcionar mais segurança para andar pelas ruas, além de auxiliar no escoamento da água da chuva para os bueiros. Era uma demanda da população.” O serralheiro Robervan dos Santos, morador do Esmeralda, de 45 anos, adicionou que a iniciativa deve resultar na redução de despesas da população com a manutenção dos veículos. “Toda melhoria é bem-vinda.”

A Rua dos Feltrins, paralela à Rua Mário Missiroli, foi incluída no pacote por ser considerada importante eixo logístico da cidade. A via liga a Estrada dos Casa com a Avenida Maria Servidei Demarchi – são 17,5 mil metros quadrados de pavimento novo, um investimento de R$ 2,3 milhões. “É um polo do transporte de veículos, com alto fluxo de carros. Já fizemos tantas outras ruas e faltava a inserção desta via. Agora, estamos começando a execução geral”, emendou o chefe do Executivo.

CALUX – As ruas Oneda e André Rosa Coppini, no Jardim Calux, duas importantes vias de ligação desta região, também receberão nova pavimentação, já anunciadas pelo prefeito Orlando Morando, em parceria com a Sabesp. As ruas são próximas às obras em andamento no terreno que abrigará o futuro Parque da Cidadania, um espaço completo de lazer e esportes. “Mais uma prova de que seguimos trabalhando sem parar para garantir melhor qualidade de vida para nossa população”, frisou.

MARCA – O Programa Asfalto Novo, implantado em 2017, acumula a marca de mais de 1.500 ruas recapeadas em São Bernardo. O pacote de melhorias do projeto já registrou impacto nos bairros Batistini, Grande Alvarenga, Cooperativa, Rudge Ramos, Parque Espacial, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Vila Euro e Assunção. Atualmente, o programa está em andamento em vias da Paulicéia e Jardim do Mar.