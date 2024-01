Oficinas de férias no São Bernardo Plaza Shopping

O São Bernardo Plaza Shopping organiza oficinas infantis gratuitas para a criançada aproveitar neste final de semana. No lounge próximo à loja Reserva, os pequenos encontrarão um espaço destinado a eles com muita diversão.

No sábado (20), a Oficina de Slime promete incentivar a criatividade e a brincadeira “mão na massa”, enquanto, no domingo (21) a Oficina Sacochila vai ativar o lado fashionista dos pequenos que poderão personalizar as suas peças.

As oficinas acontecem das 14h às 18h e possuem quatro sessões de 40 minutos por dia. O limite é de 15 crianças por sessão. Para participar, não é necessário reserva, basta realizar um cadastro na hora e por ordem de chegada. É importante que o responsável esteja com a criança durante a atividade.