O EC São Bernardo enfrenta o Marília, pela 12ª rodada do Paulistão A3

Nesta sexta-feira (8), o Cachorrão do ABC entrará em campo para mais um jogo do Campeonato Paulista A3. A partida contra o Marília, será no Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, casa do SKA, isso por conta do alto custo do aluguel no Estádio Primeiro de Maio, que impossibilita a equipe de mandar os jogos na sua cidade. A bola rola às 15h00 e o jogo tem transmissão exclusiva pelo YouTube do Futebol Paulista.

O confronto diante do MAC vale muito para o Bernô, que se somar pontos, já garante a classificação para às quartas de finais do Paulista A3, com três rodadas de antecedência, além de retomar a liderança, que agora é do Catanduva.

Este será o nono encontro entre os dois times, o retrospecto é equilibrado, segundo o site ogol, são três vitórias para cada lado e dois empates. Todas as partidas foram válidas pelo Paulista A3.

A equipe vive uma boa fase na competição, além de estar invicta, nos últimos quatro jogos o time de Renato Peixe não sofreu gols. Até aqui no campeonato são onze jogos, sete vitórias e quatro empates, tem o terceiro melhor ataque, com dezenove gols marcados e a segunda melhor defesa, com sete gols sofridos.

A comissão técnica sofre com três desfalques já confirmados, são eles: Giovane, suspenso pelo terceiro amarelo; Wesley Brito, suspenso pelo cartão vermelho, e o lateral Inácio Carneiro, que está lesionado. Além deles, Guilherme Pires ainda é dúvida pro jogo, o atacante levou oito pontos no supercílio após choque de cabeça com o goleiro do São Caetano, no clássico do ABC.

Em compensação, o goleiro Henrique e os volantes Derick e Willian retornam à equipe após cumprirem suspensão na partida contra o Lemense, pelo terceiro cartão amarelo recebido. Os três atletas estão entre os seis, com mais minutos em campo com o treinador Renato Peixe.

O elenco São-bernardense finalizou a preparação para o jogo na tarde desta quinta-feira (7), com um trabalho técnico e tático já no palco do jogo. Após o treino a delegação foi direto para Barueri, onde ficarão concentrados para o duelo.