O clássico de Madri marca o início das oitavas de final da Champions League

As oitavas de final da UEFA Champions League têm início nesta terça-feira, dia 4, com um dos confrontos mais esperados da temporada: o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O duelo está agendado para as 17h (horário de Brasília) e será realizado no icônico Estádio Santiago Bernabéu, sendo a primeira partida deste embate. O jogo da volta ocorrerá no dia 12, no Wanda Metropolitano.

O Real Madrid, atual campeão do torneio, chega a esta fase após uma campanha irregular na fase de grupos, onde terminou na 11ª posição. Para garantir sua classificação nas oitavas, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti precisou enfrentar um playoff, superando o Manchester City em uma disputa acirrada.

Por outro lado, o Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone, obteve uma performance mais consistente, terminando a fase de grupos na quinta colocação e assegurando assim uma vaga direta nas oitavas de final. O vencedor deste confronto terá pela frente um dos dois clubes que avançarem da disputa entre PSV e Arsenal nas quartas de final.

Vale destacar que Real Madrid e Atlético se enfrentaram em finais da Champions League em duas ocasiões: nas temporadas 2013/14 e 2015/16. Em ambos os eventos, o Real Madrid saiu vitorioso. Na primeira final, o time conquistou o título com uma goleada de 4 a 1 após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar; na segunda final, a vitória veio nos pênaltis após novo empate em 1 a 1 durante os 120 minutos.

A programação esportiva desta terça-feira também contará com outros jogos importantes:

17h: Real Madrid x Atlético de Madrid – Champions League, SBT, TNT e Max

Real Madrid x Atlético de Madrid – Champions League, SBT, TNT e Max 17h: PSV x Arsenal – Champions League, Max

PSV x Arsenal – Champions League, Max 17h: Borussia Dortmund x Lille – Champions League, Space e Max

Borussia Dortmund x Lille – Champions League, Space e Max 17h: Brugge x Aston Villa – Champions League, Max

Brugge x Aston Villa – Champions League, Max 19h: Deportes Iquique x Alianza Lima – Libertadores, ESPN e Disney+

Deportes Iquique x Alianza Lima – Libertadores, ESPN e Disney+ 21h30: New York Knicks x Golden State Warriors – NBA, Prime Video

A expectativa é alta para o clássico madrilenho e para os outros confrontos que prometem emoções intensas aos torcedores.