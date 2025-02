Copa do Rei: Endrick marca! Real sai na frente da Sociedad na semifinal

Na noite de quarta-feira, 26 de fevereiro, o Real Madrid conquistou uma vitória importante na semifinal da Copa do Rei da Espanha ao derrotar a Real Sociedad por 1 a 0, em um confronto realizado no Estádio Anoeta, em San Sebastián. O destaque da partida foi o atacante brasileiro Endrick, que marcou o único gol do jogo e se destacou em campo.

Endrick, que iniciou a partida como titular em substituição ao lesionado Kylian Mbappé, demonstrou habilidade e frieza ao marcar o gol da vitória aos 19 minutos do primeiro tempo. Após uma rápida transição de jogo, ele recebeu um lançamento preciso de Jude Bellingham e, com um toque sutil de cobertura, colocou a bola no fundo da rede, alcançando assim seu quarto gol na competição.

Apesar do domínio inicial da Real Sociedad, que teve 55% de posse de bola e mais finalizações (7 contra 5), as melhores oportunidades foram criadas pelo Real Madrid. Vini Jr., que também começou como titular e exerceu pela primeira vez a função de capitão, quase ampliou a vantagem com um chute rasteiro defendido pelo goleiro Remiro. A resposta da Real Sociedad veio com Muñoz, mas Lunin evitou o empate com uma defesa espetacular.

O segundo tempo começou agitado, com Oyarzabal cabeceando uma bola na pequena área e Lunin novamente se destacando com uma grande defesa. A intensidade do jogo permaneceu alta, com ambos os times criando chances. Endrick quase marcou seu segundo gol ao acertar o travessão após receber um lançamento de Vini Jr., mas a partida foi marcada por um equilíbrio nas oportunidades.

Ao longo do segundo tempo, Endrick foi substituído por David Alaba aos 25 minutos, sinalizando uma mudança tática do técnico Carlo Ancelotti para garantir a vantagem defensiva. Mesmo assim, Bellingham teve duas boas chances para ampliar o placar, mas esbarrou nas defesas de Remiro.

Vale ressaltar que o clima da partida foi perturbado por cânticos racistas direcionados aos jogadores do Real Madrid durante o primeiro tempo. O árbitro foi forçado a interromper temporariamente o jogo para que medidas fossem tomadas pelos organizadores e pelas forças policiais presentes no estádio.

Com este resultado favorável, o Real Madrid leva uma vantagem para o jogo de volta marcado para o dia 1º de abril no Estádio Santiago Bernabéu. Um empate garantirá a equipe na final da competição, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, que empatou em 4 a 4 na primeira partida.