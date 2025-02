Manchester City enfrenta crise após queda na Premier League e Champions League

O Manchester City, que há pouco tempo era um dos protagonistas nas competições de elite do futebol europeu, agora se encontra em uma situação delicada, longe do líder Liverpool na Premier League e ameaçado de eliminação precoce na Champions League. A transformação do clube, que conquistou a tríplice coroa na temporada 2022/2023, para um time que luta por vagas em competições europeias é alarmante.

A recente derrota para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Champions League expôs as fragilidades que vêm afetando a equipe nesta temporada. Após abrir 2 a 1 no placar, o City foi superado e agora enfrenta um grande desafio no Santiago Bernabéu. Com a atual colocação de quarto lugar na Premier League e 16 pontos atrás do Liverpool, a situação se torna ainda mais crítica.

O técnico Pep Guardiola descreveu as chances de avançar na competição como sendo apenas de 1%. Este é o quarto encontro consecutivo entre as duas equipes em fase eliminatória da Champions League, com o City tendo avançado apenas uma vez, na temporada passada, quando conquistou o título da liga inglesa, da Copa da Inglaterra e da própria Champions.

Desempenho de queda e fragilidade na defesa

Uma análise dos desempenhos revela uma queda significativa no rendimento do clube desde a chegada de Guardiola. O plantel reduzido que ele utiliza apresenta vantagens, como jogadores em ritmo de jogo constante, mas isso também significa limitações nas opções disponíveis durante lesões ou crises de desempenho dos titulares.

Nesta temporada, a defesa do Manchester City se destaca como seu ponto mais fraco. Até a 25ª rodada da Premier League, a equipe sofreu 35 gols, um número alarmante quando comparado aos 34 gols sofridos ao longo de toda a última temporada campeã. Essa vulnerabilidade defensiva é resultado da desintegração gradual do setor ao longo dos anos.

No auge da temporada em que conquistou a tríplice coroa, Guardiola alternava formações defensivas, muitas vezes utilizando uma linha com três zagueiros. Contudo, desde então, mesmo com a chegada do zagueiro Josko Gvardiol, o técnico tem optado por esquemas que envolvem laterais, área onde o City carece de reforços adequados.

Saídas e lesões complicam a situação do City

Desde a saída de nomes importantes como Kyle Walker e João Cancelo, a equipe não conseguiu repor adequadamente essas posições. No confronto recente contra o Real Madrid, apenas Rico Lewis era um lateral de ofício entre os relacionados para o jogo.

Embora Guardiola tenha trazido novos jogadores para outras áreas do campo neste ano, incluindo Omar Marmoush e Ilkay Gundoğan, muitos deles ainda lutam para encontrar seu espaço ideal dentro da equipe. Savinho se destacou ao ganhar posição titular nos últimos meses, mas ainda precisa melhorar aspectos do seu jogo.

Rodri e as consequências das lesões

Rodri tem se mostrado um pilar essencial para o City desde 2023. Apesar das polêmicas em torno das premiações individuais, sua ausência devido a lesão afeta profundamente tanto a defesa quanto o ataque da equipe. Na última temporada, o City registrou uma média de 2,53 gols por jogo na Premier League; este número caiu para 2,08 nesta temporada após 25 jogos.

Ainda que o City tenha enfrentado ausências significativas no passado e conseguido manter-se competitivo nas ligas nacionais — como ocorreu sem Erling Haaland ou Kevin De Bruyne em temporadas anteriores — as circunstâncias atuais indicam que Guardiola pode estar à beira de sua pior campanha em uma liga nacional desde que começou sua trajetória na Inglaterra.