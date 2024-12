Guardiola admite falhas após derrota do City para o United

O Manchester City atravessa uma fase desafiadora nesta temporada, evidenciada por mais uma derrota no último final de semana contra o rival local, Manchester United. A partida, que parecia destinada a um resultado positivo para os comandados de Pep Guardiola, terminou em uma reviravolta surpreendente nos minutos finais.

Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Guardiola não hesitou em reconhecer a responsabilidade pela má fase da equipe. “Eu sou o chefe, sou o técnico e não estou sendo bom o suficiente. É simples assim. Preciso encontrar formas eficazes de me comunicar com os jogadores, orientá-los sobre como devemos jogar e pressionar, e também sobre como construir nossas jogadas. A verdade é que não estou bem”, declarou o treinador.

A partida teve um início promissor para o City, que abriu o placar com um gol de Gvardiol ainda no primeiro tempo. No entanto, a equipe viu sua vantagem desaparecer rapidamente quando os Red Devils marcaram duas vezes em um intervalo de apenas três minutos. Bruno Fernandes converteu um pênalti e Diallo completou a virada, garantindo os três pontos para o United.

Um dos momentos controversos do jogo ocorreu quando Matheus Nunes foi responsabilizado por derrubar Diallo dentro da área. Apesar das críticas direcionadas ao jogador, Guardiola saiu em sua defesa. “Se fosse sempre o mesmo problema, já teria sido resolvido. Se fosse apenas um jogador que estivesse apresentando dificuldades, a solução seria não escalá-lo. Mas essa não é a situação. Matheus fez um esforço excepcional jogando como lateral esquerdo e teve uma atuação muito boa. Infelizmente, isso faz parte do futebol; devemos seguir em frente”, acrescentou.

Atualmente, o Manchester City ocupa a quinta posição na tabela da Premier League com apenas 27 pontos, acumulando apenas uma vitória nas últimas onze partidas disputadas. Na Liga dos Campeões, a equipe está na 22ª colocação e encontra-se fora da zona de classificação direta para as oitavas de final, além de estar apenas três posições acima da zona de eliminação nos playoffs.