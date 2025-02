Ancelotti defende renovação de Modric e destaca importância do meia para o Real Madrid

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, tem reiterado a necessidade de uma extensão contratual para o experiente meio-campista Luka Modric. O pedido do técnico ganhou novos contornos após uma performance notável do croata, que anotou um belo gol na vitória da equipe merengue sobre o Girona, realizada no último domingo (23), no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Aos 39 anos, Modric é uma figura emblemática no clube espanhol, tendo ingressado no Real em 2013, oriundo do Tottenham, da Inglaterra. Nesta temporada, ele já participou de 40 partidas, sendo titular em 17 delas, contribuindo com quatro gols e seis assistências. Seu contrato atual se estende até 30 de junho de 2025.

Ancelotti elogiou profundamente o croata, afirmando: “(Modric) É um presente para o futebol, deve continuar aqui o quanto quiser; ele é espetacular sempre. O que faz, faz muito bem. Tivemos a sorte de contar com uma lenda em nosso elenco. Ele é uma dádiva para o esporte devido à sua seriedade, qualidade e profissionalismo.”

Além disso, Ancelotti fez uma comparação entre Modric e outra lenda do futebol mundial, Paolo Maldini. O treinador destacou que ambos exemplificam o que é necessário para alcançar grandeza no esporte: “Tive outro jogador de 40 anos, o Maldini. Os dois podem ser comparados pelo que é necessário para ser um grande jogador. São exemplos fantásticos. Não é por acaso que chegaram aos 40. A genética é importante, mas também o compromisso e a atitude”, concluiu.

Com a recente vitória sobre o Girona, o Real Madrid soma agora 64 pontos no Campeonato Espanhol. Entretanto, apesar do bom desempenho nesta temporada, a equipe ainda ocupa a segunda posição na tabela, atrás do Barcelona nos critérios de desempate, uma vez que os catalães possuem mais vitórias e um saldo de gols superior.