Ancelotti desmente rumores sobre saída do Real Madrid

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 21, o renomado treinador italiano Carlo Ancelotti abordou as especulações acerca de sua possível saída do comando do Real Madrid. Durante a conferência, que antecede a partida contra o RB Salzburg pela Liga dos Campeões, Ancelotti foi enfático ao afirmar: “Quero ser bem claro, nunca decidirei a data da minha saída deste clube, nunca em minha vida”.

A flexibilidade de Ancelotti sobre o futuro

O técnico destacou que não possui um prazo definido para deixar a equipe. “Posso sair amanhã ou daqui a um ano”, declarou, mas ressaltou seu desejo de permanecer no clube pelo mesmo período da presidência de Florentino Pérez, reeleito recentemente. Ancelotti mencionou que a permanência no cargo dependerá de circunstâncias além de seu controle. “Sei perfeitamente que esse dia chegará, mas não sei quando. E eu não decido isso”, completou, demonstrando otimismo e descontração ao longo da fala.

Ele também fez uma observação bem-humorada ao afirmar que “tem uma vantagem”: “Florentino vai ficar aqui mais quatro anos, e meu objetivo é chegar a esses quatro anos… Assim organizamos uma grande despedida juntos”.

O contexto das especulações

Esses comentários surgem em um contexto onde Ancelotti já havia sido cogitado para assumir a seleção brasileira no final do ano passado. Apesar das especulações e das propostas, o treinador optou por renovar seu compromisso com o Real Madrid.

A insistência nas notícias sobre sua saída reflete o status de Ancelotti como um dos treinadores mais respeitados do futebol mundial, bem como o impacto que sua liderança tem na equipe espanhola.